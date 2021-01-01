Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативная сводка ● В последний день года от коронавируса умерло восемь крымчан ● Новый год не помеха: еще 340 крымчан заразились коронавирусом за сутки ● Год назад ВОЗ узнала об обнаружении нового коронавируса ● Пять человек с COVID умерли в Севастополе за сутки
Крым закупил лекарства на 125 млн рублей
Министр здравоохранения республики Александр Остапенко сообщил, что это позволило обеспечить медорганизации препаратами на несколько недель.
«В рамках поручений президента и распоряжения правительства Российской Федерации осуществлена закупка лекарственных препаратов стационарного сегмента по восьми наименованиям на сумму 53 млн рублей. Все лекарственные препараты распределены между медицинскими организациями республики, которые оказывают медицинскую помощь», – сказал Остапенко.
Общий запас лекарств в стационарных медорганизациях позволил обеспечить их бесперебойную работу в течении трех-четырех недель. При этом процедуры закупок лекарств для медорганизаций Крыма продолжатся. Остапенко подчеркнул, что Крым получил метилпреднизолон, эноксапарин, гепарин и дексаметазон. Все препараты поступили в 7 городскую больницу Симферополя, которая перераспределяет их по медицинским организациям республики.
«Также нам предоставлены дополнительные средства в сумме 72 млн рублей для закупки препаратов по оказанию амбулаторной медицинской помощи, которые уже перераспределены и отданы в медицинские организации. Закуплены 12 наименований лекарственных препаратов. Сейчас амбулаторная сеть полностью обеспечена препаратами на новогодние и рождественские праздники и обеспеченность на 42% больше, чем по состоянию на 1 декабря текущего года», – подчеркнул министр.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В последний день года от коронавируса умерло восемь крымчан. Восемь человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.
Новый год не помеха: еще 340 крымчан заразились коронавирусом за сутки. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки подтверждена у 340 человек.
Год назад ВОЗ узнала об обнаружении нового коронавируса. 31 декабря исполняется ровно год с момента, когда власти Китая впервые уведомили Всемирную организацию здравоохранения об обнаружении коронавируса нового типа, который вызывает острую инфекцию названную позже COVID-19, сообщает Радио Свобода.
Пять человек с COVID умерли в Севастополе за сутки. Пять пациентов с новой коронавирусной инфекцией умерло в Севастополе за истекшие сутки.
«Песок в Ялте?»: в Крыму высмеяли ошибку в новогодней речи Зеленского
Депутат Госдумы России от Крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского в новогоднем обращении о Крыме.
Сергей Жигунов рассказал, как отпраздновал Новый год в ялтинском ковидном госпитале фото
Заслуженный артист России Сергей Жигунов поделился в соцсетях историей о том, как отпраздновал Новый год в ковидном госпитале в Ялте.
Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативная сводка
В последний день 2020 года в Республике Крым зарегистрировано 340 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 87, сообщают власти регионов.
В Шереметьеве экстренно сел самолет из Симферополя
В московском аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет Airbus-321.
30 декабря
Какой сегодня праздник 1 января фото
Сегодня, 1 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.