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Крым закупил лекарства на 125 млн рублей

13:35 пятница, 1 января 2021

Министр здравоохранения республики Александр Остапенко сообщил, что это позволило обеспечить медорганизации препаратами на несколько недель.

«В рамках поручений президента и распоряжения правительства Российской Федерации осуществлена закупка лекарственных препаратов стационарного сегмента по восьми наименованиям на сумму 53 млн рублей. Все лекарственные препараты распределены между медицинскими организациями республики, которые оказывают медицинскую помощь», – сказал Остапенко.

Общий запас лекарств в стационарных медорганизациях позволил обеспечить их бесперебойную работу в течении трех-четырех недель. При этом процедуры закупок лекарств для медорганизаций Крыма продолжатся. Остапенко подчеркнул, что Крым получил метилпреднизолон, эноксапарин, гепарин и дексаметазон. Все препараты поступили в 7 городскую больницу Симферополя, которая перераспределяет их по медицинским организациям республики.

«Также нам предоставлены дополнительные средства в сумме 72 млн рублей для закупки препаратов по оказанию амбулаторной медицинской помощи, которые уже перераспределены и отданы в медицинские организации. Закуплены 12 наименований лекарственных препаратов. Сейчас амбулаторная сеть полностью обеспечена препаратами на новогодние и рождественские праздники и обеспеченность на 42% больше, чем по состоянию на 1 декабря текущего года», – подчеркнул министр.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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