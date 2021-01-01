Крым закупил лекарства на 125 млн рублей

Министр здравоохранения республики Александр Остапенко сообщил, что это позволило обеспечить медорганизации препаратами на несколько недель.

«В рамках поручений президента и распоряжения правительства Российской Федерации осуществлена закупка лекарственных препаратов стационарного сегмента по восьми наименованиям на сумму 53 млн рублей. Все лекарственные препараты распределены между медицинскими организациями республики, которые оказывают медицинскую помощь», – сказал Остапенко.

Общий запас лекарств в стационарных медорганизациях позволил обеспечить их бесперебойную работу в течении трех-четырех недель. При этом процедуры закупок лекарств для медорганизаций Крыма продолжатся. Остапенко подчеркнул, что Крым получил метилпреднизолон, эноксапарин, гепарин и дексаметазон. Все препараты поступили в 7 городскую больницу Симферополя, которая перераспределяет их по медицинским организациям республики.

«Также нам предоставлены дополнительные средства в сумме 72 млн рублей для закупки препаратов по оказанию амбулаторной медицинской помощи, которые уже перераспределены и отданы в медицинские организации. Закуплены 12 наименований лекарственных препаратов. Сейчас амбулаторная сеть полностью обеспечена препаратами на новогодние и рождественские праздники и обеспеченность на 42% больше, чем по состоянию на 1 декабря текущего года», – подчеркнул министр.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В последний день года от коронавируса умерло восемь крымчан. Восемь человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

Новый год не помеха: еще 340 крымчан заразились коронавирусом за сутки. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки подтверждена у 340 человек.

Год назад ВОЗ узнала об обнаружении нового коронавируса. 31 декабря исполняется ровно год с момента, когда власти Китая впервые уведомили Всемирную организацию здравоохранения об обнаружении коронавируса нового типа, который вызывает острую инфекцию названную позже COVID-19, сообщает Радио Свобода.

Пять человек с COVID умерли в Севастополе за сутки. Пять пациентов с новой коронавирусной инфекцией умерло в Севастополе за истекшие сутки.