Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативная сводка

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В последний день 2020 года в Республике Крым зарегистрировано 340 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 87, сообщают власти регионов.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, из 340 подтвержденных случаев заражения - 10 протекали бессимптомно, 272 выявлены при обращении за медицинской помощью, а 68 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

«За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики на новую коронавирусную инфекцию обследовано 4625 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 53 человека, выздоровевших за весь период – 20 306 человек», - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

В региональном Минздраве добавили, что восемь человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались.

В Севастополе по состоянию на утро 1 января зарегистрированы 87 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от трех до 87 лет, сообщает правительство города.

«На сегодняшний день в стационарах находится 151 человек, в отделении для лечения пациентов, болеющих в легкой форме, – 172. Под наблюдением находится 649 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден. 80 человек выписаны после выздоровления. Скончался один человек в возрасте 83 лет», - говорится в сообщении пресс-службы.

Всего с начала пандемии в Республике Крым зарегистрировано 25 527 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели – 20 306 человек, умерли – 517. В Севастополе всего было выявлено 6850 инфицированных. В настоящий момент выздоровели 6445 человек, 240 умерли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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