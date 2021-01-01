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Общество

Коронавирус съел доходы крымчан

14:06 пятница, 1 января 2021
Коронавирус съел доходы крымчан

фото © Новости Крыма

На одного жителя полуострова приходится чуть больше 20 тысяч рублей.

Среднедушевой доход в Крыму по итогу девяти месяцев 2020 года снизился на 3% и составил 21,1 тыс. рублей, сообщили в Крымстате.

«Первый квартал 2020 года показал прирост среднедушевого дохода, во втором квартале наблюдалось значительное снижение к аналогичному периоду прошлого года. В третьем квартале получились доходы больше, чем в том же квартале прошлого года», — рассказали в ведомстве.

Как пояснили в Крымстате, фактические денежные доходы жителей Крыма в 2020 году снизились именно за счет «провисания» во втором квартале. Случилось это из-за пандемии коронавируса.

Вместе с тем, с начала года в Крыму на 9,6% подорожала потребительская корзина — минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и основных услуг.

Заметнее всего по сравнению с прошлым годом подорожали три группы продуктов: подсолнечное масло (15%), крупы и бобовые (22%), сахар (40%).

В тексте использованы материалы: Форпост

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