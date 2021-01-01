Общество
Коронавирус съел доходы крымчан
фото © Новости Крыма
На одного жителя полуострова приходится чуть больше 20 тысяч рублей.
Среднедушевой доход в Крыму по итогу девяти месяцев 2020 года снизился на 3% и составил 21,1 тыс. рублей, сообщили в Крымстате.
«Первый квартал 2020 года показал прирост среднедушевого дохода, во втором квартале наблюдалось значительное снижение к аналогичному периоду прошлого года. В третьем квартале получились доходы больше, чем в том же квартале прошлого года», — рассказали в ведомстве.
Как пояснили в Крымстате, фактические денежные доходы жителей Крыма в 2020 году снизились именно за счет «провисания» во втором квартале. Случилось это из-за пандемии коронавируса.
Вместе с тем, с начала года в Крыму на 9,6% подорожала потребительская корзина — минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и основных услуг.
Заметнее всего по сравнению с прошлым годом подорожали три группы продуктов: подсолнечное масло (15%), крупы и бобовые (22%), сахар (40%).
В тексте использованы материалы: Форпост
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