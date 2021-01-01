Какой сегодня праздник 1 января

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Сегодня, 1 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Новый год

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До христианства началом нового года считали день весеннего равноденствия. После крещения Руси и принятия Юлианского календаря летоисчисление стали вести с марта, или со дня святой Пасхи. В 1492 году Иван III своим указом перенес празднование с 1 марта на 1 сентября. В этот день каждый мог прийти в Кремль и подать жалобу царю. Традиция празднования и принятое летоисчисление «От сотворения мира» просуществовали более 2 веков вплоть до 1700 года.

В 1699 году Петр I установил дату празднования на 1 января, и с 1700 года стали отмечать Новый год «от Рождества Христова». По высочайшему повелению в этот день пускали салюты и ставили в домах ели, украшенные конфетами и пряниками. После смерти Петра традиция наряжать пушистую красавицу постепенно забылась. И лишь в 1852 году по вновь возрожденной традиции была наряжена общественная рождественская елка.

День Ильи Муромца

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В этот день на Руси чтили память Ильи Муромца — былинного богатыря, которого считали избавителем Киева от татарского Калин-царя. Илья Муромец вместе с Добрыней Никитичем и Алешей Поповичем — стражи Руси, символы ее могущества.

Считается, что прототипом былинного богатыря был преподобный Илия Печерский, живший во времена Владимира Мономаха.

День всемирных молитв о мире (World Day of Peace)

8 декабря 1967 года римский папа Павел VI провозгласил Всемирный день мира. У католиков этот праздник называется День всемирных молитв о мире. В течение нескольких лет его отмечали в первый день каждого нового года.

17 декабря 1969 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Всемирный день мира официальным праздником, во время которого верующие призывают Бога прекратить все войны и ниспослать людям мир на Земле.

Также сегодня, 1 января, отмечают такие праздники:

- День святого мученика Вонифатия

- День освобождения Кубы (Триумф Революции)

- Международный день похмелья (International Hangover Day)

- День выпускания хлопушек на свободу

- День общественного достояния (Public Domain Day)

- Международный день дхоти и топи (International Nepali Dhoti and Topi Day)

- Всемирный день семьи (Global Family Day)

- День коктейля «Кровавая Мэри» (National Bloody Mary Day)

- День заплыва «полярных медведей» (Polar Bear Swim Day), Канада

- День дарения яблок (Apple Gifting Day)

- Васильев день в Болгарии

- День восстановления независимого государства Чехия

- День образования Словацкой республики

- День независимости Камеруна

Сегодня именины празднуют: Аглаида, Арис, Вонифатий, Григорий, Евтихий, Илья (Илья Муромец), Полиевкт, Пров, Тимофей, Трифон, Фессалоникия.

Что происходило 1 января в прошлые годы

45 - вступил в действие Юлианский календарь.

89 - Сатурнин Люций Антоний стал императором Рима.

1622 - Папского канцелярией было принято решение считать началом года 1 января (раньше год начинался 25 марта).

1863 - В США Авраамом Линкольном был издан манифест об освобождении рабов.

1880 - выдано печатью во Львове первую число дневника «Дело», который выходил до начала Второй Мировой Войны.

1887 - Королева Великобритании Виктория была провозглашена императрицей Индии.

1919 - издан закон украинского правительства об автокефалии Украинской Православной Церкви.

1919 - образована Белорусская ССР.

1928 - начала выходить газета «Разработка нации», орган провода украинских националистов.

1959 - победа Кубинской революции.

1992 - Республика Ирак признала независимость Украины.

1993 - Чехословакия разделилась на Чехию и Словакию.

1999 - введено безналичное Евро (Австрия, Бельгия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Германия, Португалия, Финляндия, Франция).

2001 - безналичное Евро введено в Греции.

2002 - появление наличного Евро.

2007 - в Словении введен в обращение Евро.

2008 - на Кипре и Мальте введен в обращение Евро.

2009 - в Словакии введен в обращение Евро.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 1 января. Какие праздники будут завтра?

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