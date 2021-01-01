Глава Севастополя завел байкера Хирурга в болото

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«Ночные волки» могут остаться без несущего им деньги озера-шламохранилища у горы Гасфорта, откуда губернатор качает воду для Севастополя.

Байкер Александр Залдастанов снял видео, в котором он бредет по заболоченному водоему. По словам лидера «Ночных волков», не восполняемое озеро заиливается и превращается в непроходимую топь.

«Что же нам делать. Может, стоит лучше временно потерпеть отключения , чем потом постоянно быть окруженными болотами и комарами», – говорит Хирург в такт увязающему в грязи шагу. Теперь «Ночные волки» намерены установить, не сливают ли воду «в чисто поле» и попадает ли она из шламохранилища в краны севастопольцев.

Две недели назад Михаил Развожаев и Александр Залдастанов высоко оценили благородство мотоциклистов и спасение ими города-героя от неминуемой засухи. Хирург и губернатор лично проконтролировали забор из водоема, который используется мотоклубом в коммерческих целях.

Напомним, «Ночные волки» получили в аренду 267 га у горы Гасфорта в Балаклавском районе со скидкой 99,9%. Этот дисконт обосновывался некоммерческой деятельностью мотоклуба, однако территория приносит доход байкерам, которые предоставляют площадку в субаренду и оказывают там платные услуги туристам.

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