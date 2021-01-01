Водный кризис
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Евпаторийцам вернули горячую воду
фото © Новости Крыма
В Евпатории возобновили подачу горячей воды, сообщил глава администрации города Роман Тихончук.
Горячее водоснабжение в городе прекратили 26 ноября с целью ее экономии для нужд Симферополя, который страдает от засухи. При этом тогда власти обязались восстановить подачу к началу января.
«16,5 тысяч абонентов, которые подключены к центральному водоснабжению, уже получают горячую воду. 28 декабря мною подписано распоряжение о начале работ по восстановлению горячего водоснабжения с 1 января. Все получилось так, как и обещал глава Крыма (Сергей Аксенов – ред.)», - сообщил мэр курортного города.
Тихончук добавил, что запуск горячего водоснабжения прошел без проблем и внештатных ситуаций. При этом он также подчеркнул, что введение новых графиков подачи воды в городе пока не обсуждается.
С 18 ноября в Евпатории действует ограничения подачи воды. В ночное время с 22-00 до 05-30 горожане получают водоснабжение со сниженным давлением.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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