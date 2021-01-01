Евпаторийцам вернули горячую воду

фото © Новости Крыма

В Евпатории возобновили подачу горячей воды, сообщил глава администрации города Роман Тихончук.

Горячее водоснабжение в городе прекратили 26 ноября с целью ее экономии для нужд Симферополя, который страдает от засухи. При этом тогда власти обязались восстановить подачу к началу января.

«16,5 тысяч абонентов, которые подключены к центральному водоснабжению, уже получают горячую воду. 28 декабря мною подписано распоряжение о начале работ по восстановлению горячего водоснабжения с 1 января. Все получилось так, как и обещал глава Крыма (Сергей Аксенов – ред.)», - сообщил мэр курортного города.

Тихончук добавил, что запуск горячего водоснабжения прошел без проблем и внештатных ситуаций. При этом он также подчеркнул, что введение новых графиков подачи воды в городе пока не обсуждается.

С 18 ноября в Евпатории действует ограничения подачи воды. В ночное время с 22-00 до 05-30 горожане получают водоснабжение со сниженным давлением.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Суд Севастополя требует пересчитать тарифы 2018 года на вывоз мусора. Севастопольский региональный оператор по обращению с отходами ООО «Благоустройство города Севастополь» завышало тарифы для населения с января по июнь 2018 года.

Поклонская уверена, что Крым не проживет без украинской воды. Крыму нужна днепровская вода, поэтому необходимо дипломатическими усилиями добиваться прекращения водной блокады полуострова Украиной.

В Ялте к Новому году украсили ель туалетной бумагой. У жителей 10-го микрорайона города стало уже традицией наряжать новогоднюю елку подобным образом.

«Сопли» с главной улицы Севастополя продолжат убирать. Все подвесные линии связи и телекоммуникаций будут перенесены с фасадов домов.