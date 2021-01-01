Должностные лица «Крымэнерго» получили три года лишения свободы за мошенничество

Киевский районный суд г. Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших должностных лиц ГУП РК «Крымэнерго».

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Судом бывший первый заместитель генерального директора признан виновным в совершении 2-х эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 ч. 3 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения), ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 33 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на организацию мошенничества), бывший руководитель аппарата предприятия – 2-х эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Судом установлено, что один из подсудимых, являясь бывшим первым заместителем генерального директора ГУП РК «Крымэнерго», разработал план по хищению денежных средств от потенциальных абонентов предприятия, с этой целью он вступил в сговор с действующим на тот момент руководителем аппарата предприятия.

Так, подсудимые получали денежные средства с граждан, которые обратились за выдачей технических условий, заключением договоров на присоединение к электросетям «Крымэнерго», переустройством сетей и по иным вопросам.

Один из подсудимых, действуя в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, получал от граждан денежные средства за якобы содействие по получению гражданами соответствующих услуг.

Полученные денежные средства мужчины делили между собой и распоряжались по своему усмотрению. Всего бывшие чиновники получили таким образом более 350 тыс. рублей.

После получения денежных средств от представителя предпринимателя в размере 300 тыс. рублей в качестве первой части от общей суммы в 500 тыс. рублей, находясь в салоне автомобиля, заместитель генерального директора –руководитель аппарата был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

Сегодня, 30 декабря 2020 года, суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых преступлений, окончательное наказание назначено в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 120 тыс. рублей каждому.

Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором республики Олегом Камшиловым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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