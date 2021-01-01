Алушта взяла московские деньги и благоустроила Приморский парк

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Алушта в текущем году освоила выделенные по соглашению с правительством Москвы средства на благоустройства общественных территорий.

Как сообщила сегодня журналистам глава администрации Алушты Галина Огнева, за эти средства были отремонтированы три дворовые территории и Приморский парк.

«Алушта выполнила свои обязательства, – сказала Огнева. – Мы 160 млн рублей, которые были выделены, все использовали для благоустройства трех больших дворов, объединяющих более 2 тыс жителей. Также закончили Приморский парк. Это знаково, это хорошо».

По ее словам, планируется, что в следующем году Алушта получит на благоустройство придомовых территорий и дорог свыше 200 млн рублей. «Благодаря московским деньгам мы заказали 22 проекта благоустройства на 2021 год. И надеемся, что нам (средства) будут выделены, – добавила Огнева. – На следующий год мы думаем, что получим 119 млн на реконструкцию дорог и получим более 100 млн на благоустройство придомовых территорий».

Всего в рамках реализации соглашения между правительством Москвы и Совмином Крыма на благоустройство общественных пространств между муниципальными образованиями республики было распределено 4,5 млрд рублей. Сообщалось, что Симферополь потратит на благоустройство дворовых территорий 390 млн.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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