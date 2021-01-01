Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым закупил лекарства на 125 млн рублей ● Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативная сводка ● В последний день года от коронавируса умерло восемь крымчан ● Новый год не помеха: еще 340 крымчан заразились коронавирусом за сутки ● Год назад ВОЗ узнала об обнаружении нового коронавируса
Аксенов рассказал, когда сделает прививку от коронавируса
Первыми в Крыму вакцину от коронавируса получат медики и педагоги, а затем – все остальные.
Об этом в эфире передачи «Открытый разговор» на телеканале «Миллет» заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
— Могу сказать 100% никакой угрозы нет. Эффективность вакцины экспериментальным путем подтверждена. Практические результаты по истечении полугода тоже будут очевидны. Думаю, результат будет. (…) Прививаться буду, просто сейчас ее нет. Имею ввиду, что у нас поступило ограниченное количество доз вакцины. Соответственно нет никаких оснований, чтобы сейчас должностным лицам и госслужащим делать данные прививки, — сказал Аксенов.
Также глава Крыма напомнил, что первыми вакцинацию от коронавируса проходят медицинские работники, педагоги и соцработники, находящиеся в группе особого риска.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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