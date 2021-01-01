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Коронавирус в Крыму

Аксенов рассказал, когда сделает прививку от коронавируса

14:35 пятница, 1 января 2021

Первыми в Крыму вакцину от коронавируса получат медики и педагоги, а затем – все остальные.

Об этом в эфире передачи «Открытый разговор» на телеканале «Миллет» заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

— Могу сказать 100% никакой угрозы нет. Эффективность вакцины экспериментальным путем подтверждена. Практические результаты по истечении полугода тоже будут очевидны. Думаю, результат будет. (…) Прививаться буду, просто сейчас ее нет. Имею ввиду, что у нас поступило ограниченное количество доз вакцины. Соответственно нет никаких оснований, чтобы сейчас должностным лицам и госслужащим делать данные прививки, — сказал Аксенов.

Также глава Крыма напомнил, что первыми вакцинацию от коронавируса проходят медицинские работники, педагоги и соцработники, находящиеся в группе особого риска.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативная сводка. В последний день 2020 года в Республике Крым зарегистрировано 340 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 87, сообщают власти регионов.

В последний день года от коронавируса умерло восемь крымчан. Восемь человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

Новый год не помеха: еще 340 крымчан заразились коронавирусом за сутки. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки подтверждена у 340 человек.

Год назад ВОЗ узнала об обнаружении нового коронавируса. 31 декабря исполняется ровно год с момента, когда власти Китая впервые уведомили Всемирную организацию здравоохранения об обнаружении коронавируса нового типа, который вызывает острую инфекцию названную позже COVID-19, сообщает Радио Свобода.

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