За шесть лет не смогли, но за два сделаем: сенатор уверен, что скоро Крым будет с водой

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Проблему стабильного водоснабжения Крыма удастся решить в течение ближайших лет, убежден член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Сложности есть, крымчане, в особенности жители Симферополя, ощущают их на себе каждый день. Но мы уверены в том, что проблему устойчивого водообеспечения Крыма можно решить в течение ближайших двух-трех лет», – сказал Цеков в эфире радио «Спутник в Крыму».

По словам сенатора, к решению проблемы вододефицита в Крыму необходимо подходить комплексно, в том числе проводить замену коммуникаций, прививать крымчанам бережливое отношение к воде, а также находить альтернативные источники водоснабжения. Среди них опреснение морской воды, а также использование палеорусел (древних русел) крымских рек. Данные вопросы обсуждались на недавнем расширенном заседании руководства Крыма с представителями научных кругов.

Как пояснил Цеков, палеорусла находятся значительно ниже современных русел. С помощью строительства специальных гидротехнических сооружений поверхностные стоки рек можно перевести в эти палеорусла, и с их помощью наполнить подземные водные горизонты.

«Если нам удастся это сделать, мы сможем дополнительно получить от 30 до 100 миллионов кубометров воды», – отметил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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