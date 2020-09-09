Все ремонты дорог в регионах Крыма будут утверждаться в правительстве

Все ремонтные работы улично-дорожной сети в городах и районах Крыма будут утверждаться на уровне Совета министров республики.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Принято решение, что все улицы по всем городам и районам Крыма, на которых запланированы проектные, ремонтные, строительные работы в 2021 году, будут рассматриваться и утверждаться непосредственно в Совете министров после детального анализа», - написал Аксенов в социальных сетях.

Глава республики пояснил, что выбор объектов для реконструкции и капстроительства дорог «не всегда является уместным и актуальным для жителей, а иногда и вовсе противоречит здравому смыслу».

По словам Аксенов утверждение ремонтов дорог в Совмине позволит «комплексно подойти к решению вопроса и выстроить грамотную очередность объектов».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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