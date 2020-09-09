Власть
Власти Ялты намерены увековечить память выдающихся жителей города
Памятные знаки в честь выдающихся горожан будут установлены в Ялте.
Соответствующие решения приняты на заседании комиссии по вопросам увековечения памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Ялтой, и исторических событий, имеющих большое значение в становлении и развитии региона под председательством заместителя главы администрации города Ирины Романец.
«В преддверии 9 мая члены общественного движения «Герои Крыма» обратились в администрацию города с предложением реализовать в Ялте патриотический проект по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны, именами которых названы улицы в Ялте: Николая Котельникова, Умера Адаманова, Дмитрия Аверкина, Николая Тамарлы, Дмитрия Мухина, Антона Мицко, Мустафы Селимова. И комиссия приняла решение установить в честь них памятные знаки-таблички, проект которых уже разработан и согласован с департаментом архитектуры и градостроительства», – рассказала Романец.
Также члены комиссии поддержали инициативу об установке памятной доски в честь академика, доктора технических наук, стоявшего у истоков отечественной космической промышленности, Станислава Язвинского, который последние годы жизни проживал в Алупке, и предложили определить для нее оптимальное место.
Кроме того, по мнению членов комиссии, в Ялте необходимо увековечить память руководителей города в разные периоды истории, а также почетных граждан Ялты – известной художницы Валентины Цветковой и бессменной хранительницы Белой дачи Чехова Аллы Ханило. А предложения об увековечении памяти Николая Некрасова, Александра Бертье-Делагарда и Сергея Мальцова, как решили члены комиссии, будут вынесены на общественные обсуждения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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