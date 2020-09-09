Жилплощадь
Власти Крыма перенесли программу по обеспечению жильем медработников
Власти Крыма перенесли программу по обеспечению жильем медработников, пишет ТАСС.
Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что Крым испытывает дефицит врачей. В марте 2020 года глава республики утверждал, что региональные власти намерены купить 300 квартир для медработников региона. Так они хотели сократить дефицит персонала медучреждений. Затем появилась информация о том, что в регионе сократят инвестиционные программы на сумму около 1 млрд рублей. Планировалось, что средства перенаправят на социальную поддержку населения в пандемию.
Глава Крыма добавил, что сама программа никуда не откладывается. Он анонсировал совещание с Минфином. 15 сентября они оценят возможности восстановления денег региональных адресных инвестиционных программ на 2020-2021 годы, пишет ТАСС.
В тексте использованы материалы: ТАСС
Ранее Новости Крыма сообщали:
Диораму на Сапун-горе отреставрируют за 6,8 млн рублей. Севастопольский военно-исторический музей-заповедник ищет подрядчика, который возьмется за реставрацию полотна и предметного плана диорамы на Сапун-горе.
Половина россиян хочет на пенсии жить у моря в Крыму. Самыми комфортными для отдыха пенсионеров регионами считаются Крым, Сочи и Байкал, отмечается в исследовании НПФ Сбербанка и маркетплейса авторских туров YouTravel.me
Путин пообещал помочь решить вопрос с водой в Севастополе. Президент России Владимир Путин пообещал помочь решить вопрос с водой в Севастополе. Эту тему он обсудил с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым по видеосвязи.
Спасатели ночью на руках вынесли ребенка с мыса в Крыму, чтобы доставить в больницу. Спасатели Судакского АСО «КРЫМ-СПАС» оказали помощь ребенку на мысе Меганом.
Украина арестовала 65 российских самолетов за полеты в Крым
В Украине наложили аресты на 65 самолетов российских авиакомпаний, которые летают в Крым.
COVID в Севастополе временно отступил: сводка за сутки
По состоянию на утро 9 сентября в Севастополе не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
Еще полсотни: в Крыму 52 новых заражений коронавирусом
За 8 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции.
«Тавриду» заберут у Крыма
Федеральную трассу «Таврида», которую 27 августа, после завершения строительства официально открыл президент России Владимир Путин, в 2021 году передадут в федеральную собственность.
6 сентября
Мониторинг пляжей: в Феодосии обнаружили незаконные аттракционы
В Министерстве курортов туризма Крыма сообщают, что в ходе очередного рейда по пляжам зафиксировали незаконную работу аттракционов.