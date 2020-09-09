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Власти Крыма перенесли программу по обеспечению жильем медработников

12:09 среда, 9 сентября 2020

Власти Крыма перенесли программу по обеспечению жильем медработников, пишет ТАСС.

Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что Крым испытывает дефицит врачей. В марте 2020 года глава республики утверждал, что региональные власти намерены купить 300 квартир для медработников региона. Так они хотели сократить дефицит персонала медучреждений. Затем появилась информация о том, что в регионе сократят инвестиционные программы на сумму около 1 млрд рублей. Планировалось, что средства перенаправят на социальную поддержку населения в пандемию.

Глава Крыма добавил, что сама программа никуда не откладывается. Он анонсировал совещание с Минфином. 15 сентября они оценят возможности восстановления денег региональных адресных инвестиционных программ на 2020-2021 годы, пишет ТАСС.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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