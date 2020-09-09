Общество
Вахий и Севич: как крымчане называют своих детей
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В первую неделю сентября в Республике Крым выдано 700 свидетельств о рождении и заключении брака, сообщает пресс-служба Минюста РК.
В первую неделю осени, с 1 по 5 сентября, в Республике Крым выдано 700 свидетельств о рождении и заключении брака. Согласно данным Департамента ЗАГС Минюста Крыма, зарегистрировано 359 рождений и 341 брак, что позволяет говорить о том, что количество данных видов гражданского состояния остается стабильно высоким на протяжении нескольких месяцев.
Мальчиков снова больше, чем девочек: 192 и 167, имена детям традиционно дают как распространенные, так и редкие, например, — Гулизар, Августина, Стефания, Мирон, Ариф, Леман, Селин, Иймана, Севич, Гордей, Хава, Елизар, Семион, Жайрона, Нила, Джансу, Светлана-Малиника, Лев, Вахий, Сале.
Больше всего новорожденных в Симферополе — 109, Евпатории — 29, Ялте — 28, Симферопольском районе — 23 и Керчи — 22.
Кроме того, на минувшей неделе зарегистрировано рождении двух двоен, по одной в Белогорском и Раздольненском районах.
Вместе с тем, без изменений остается ситуация с возрастом вступающих в брак (в среднем 32-34 года), хотя в некоторых населенных пунктах есть отличия, например, в Симферопольском районе самой молодой парой оказались 23-летняя невеста и 27-летний жених, а самой возрастной — мужчина и женщина, которым по 58 лет.
Также больше всего свидетельств о заключении брака выдано в столице Крыма — 122, Ялте — 39 и Керчи — 30.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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