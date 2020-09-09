В Ялте снова пообещали установить новые светофоры

Установка трехсекционных светофоров в центре Ялты начнется в конце текущего месяца.

Как сообщил начальник отдела по вопросам промышленности, транспорта и связи Игорь Чулевич, эта работа проводится по поручению главы администрации города Ивана Имгрунта.

«Установка светофоров планируется на пересечении улиц Карла Маркса – Рузвельта – Игнатенко у бывшего Клуба моряков, на перекрестке улиц Пушкинская – Боткинская и в районе средней школы №4», – уточнил Чулевич.

Он добавил, что по завершении ремонта на улице Кирова пешеходный переход будет перенесен в район здания прокуратуры, где также будет установлен трехсекционный светофор.

Со своей стороны глава администрации города Иван Имгрунт выразил уверенность, что появление световых сигнальных устройств в этих местах не только будет содействовать решению проблемы пробок, но и сделает переход дороги для пешеходов более безопасным.

«Установка светофоров проводится в связи с тем, что на этих участках дорог довольно большой поток пешеходов, что существенно замедляет проезд транспорта. Поэтому принимаемые меры не только облегчат пропускную способность в городе, но и обеспечат безопасность как пешеходов, так и водителей», – подчеркнул Имгрунт.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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