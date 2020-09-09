Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.4
воздух +23
море +24

Власть

В Ялте снова пообещали установить новые светофоры

Установка трехсекционных светофоров в центре Ялты начнется в конце текущего месяца.

Как сообщил начальник отдела по вопросам промышленности, транспорта и связи Игорь Чулевич, эта работа проводится по поручению главы администрации города Ивана Имгрунта.

«Установка светофоров планируется на пересечении улиц Карла Маркса – Рузвельта – Игнатенко у бывшего Клуба моряков, на перекрестке улиц Пушкинская – Боткинская и в районе средней школы №4», – уточнил Чулевич.

Он добавил, что по завершении ремонта на улице Кирова пешеходный переход будет перенесен в район здания прокуратуры, где также будет установлен трехсекционный светофор.

Со своей стороны глава администрации города Иван Имгрунт выразил уверенность, что появление световых сигнальных устройств в этих местах не только будет содействовать решению проблемы пробок, но и сделает переход дороги для пешеходов более безопасным.

«Установка светофоров проводится в связи с тем, что на этих участках дорог довольно большой поток пешеходов, что существенно замедляет проезд транспорта. Поэтому принимаемые меры не только облегчат пропускную способность в городе, но и обеспечат безопасность как пешеходов, так и водителей», – подчеркнул Имгрунт.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Продажу льготных авиабилетов в Крым продлили до конца октября. Продажа субсидированных билетов на авиасообщение с Крымом продлена до конца октября.

Участок трассы под Симферополем будет перекрыт на несколько часов. Трассу между селами Красная Зорька и Новоандреевка в Симферопольском районе перекроют сегодня на несколько часов.

В Судаке на три недели закроют дорогу из-за съемок фильма. В Судаке в связи с проведением съемок художественного фильма «Пальмира» вводится ограничение движения транспорта на автодороге Судак – Миндальное – Солнечная Долина до урочища Бугаз.

Лучшим водителем такси в Севастополе снова стала женщина. Жительница Севастополя Марина Саушкина вновь стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России – 2020».

Происшествия
В доме Валентины Легкоступовой нашли два трупа

В доме Валентины Легкоступовой нашли два трупа

В доме, где проживала исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова, обнаружены трупы двух женщин.

Власть
«Уродует облик города»: в центре Ялты сносят торговый павильон

«Уродует облик города»: в центре Ялты сносят торговый павильон фото

В центре Ялты сносят торговый павильон на улице Игнатенко, 2А.

Коронавирус в Крыму
У одного из руководителей Крыма диагностировали коронавирус

У одного из руководителей Крыма диагностировали коронавирус

У вице-премьера Крыма - министра труда и соцзащиты республики Елены Романовской диагностировали COVID-19.

Коронавирус в Крыму
COVID в Севастополе временно отступил: сводка за сутки

COVID в Севастополе временно отступил: сводка за сутки

По состоянию на утро 9 сентября в Севастополе не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации