В Ялте планируют установить урны для экскрементов

Пока что в курортном городе устанавливают таблички, напоминающие в том числе о запрете на выгул животных на газонах, в дальнейшем планируется установить специальные урны для уборки животных экскрементов.

Об этом сообщил отдел информационной политики администрации Ялты.

На ялтинской набережной установили предупреждающие таблички, в данный момент таковых насчитывается 12 штук.

Данная работа проведена по инициативе председателя постоянного комитета по вопросам ЖКХ Ялтинского городского совета Олега Копылова совместно с МБУ «Зеленстрой» и администрацией города Ялта.

— Это напоминание жителям и гостям города о недопустимости выброса мусора, отдыха на газонах и выгула на них своих животных! Ялта — наш общий дом, где надо соблюдать чистоту и беречь то, что нас окружает, — отметил Олег Копылов и поблагодарил за содействие сотрудника МБУ «Зеленстрой» Марию Полякову и председателя МГЕР Никиту Радченко за участие в реализации данной идеи.

В данный момент, по информации заместителя начальника МБУ «Зеленстрой» Юрия Якименко, на набережной установлено 12 табличек. Работа в данном направлении будет продолжена, и в планах установить их на других улицах города, причем не только таблички, но и специальные урны для уборки животных экскрементов.

— На набережной ежедневно дежурит сотрудник «Зеленстрой», который занимается именно уборкой зеленых зон. И должен отметить, что, действительно, культура поведения жителей и гостей Ялты оставляет желать лучшего. Бытовой мусор на газонах появляется регулярно, не стесняются многие и выгуливать домашних животных, а потом не убирают за ними. Данные таблички не только обратят внимание на общепринятые правила, но и напомнят об административных штрафах, — подчеркнул Юрий Якименко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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