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В СМИ сообщили, что ПВО в Крыму едва не сбили американский бомбардировщик B-52

18:33 среда, 9 сентября 2020
В СМИ сообщили, что ПВО в Крыму едва не сбили американский бомбардировщик B-52

фото © Википедия

Несмотря на то, что других официальных заявлений по этим инцидентам не было, ряд интернет-СМИ уже выпустил публикации с весьма громкими заголовками.

Несколько интернет-изданий обратили внимание на недавно имевший место полет стратегической авиации США над территорией Украины.

В частности, об этом случае украинские ВВС заявили, что полет был плановым и проходил исключительно над территорией Украины. Как сообщил представитель ВС Украины, самолеты B-52 пролетели до Азовского моря и легли на обратный курс, при этом они сопровождались украинскими истребителями.

В свою очередь Центр управления обороной России заявлял о том, что над Черным морем самолеты ВКС осуществили перехват трех B-52.

Как следует из заявления, американские самолеты следовали в международном воздушном пространстве и после появления российских истребителей удалились от российских границ.

Несмотря на то, что других официальных заявлений по этим инцидентам не было, ряд интернет-СМИ уже выпустил публикации с весьма громкими заголовками. Журналисты пишут не только о том, что российские средства ПВО были приведены в боеготовность, но даже о попытке сбить американский бомбардировщик, который пролетел вблизи Крымского полуострова.

В чем именно заключалась эта «попытка» авторы материала предпочли умолчать.

Издания пишут, что Россия была вынуждена действовать очень жестко и готовилась уничтожить американский боевой самолет ударом ракет с земли, воздуха и моря.

В материале утверждается, что по сообщению журнала Forbes, немалую роль в отслеживании американского B-52 сыграл самолет радиотехнической и оптико-электронной разведки Ту-214Р. По словам авторов, именно этот борт «играл важную роль — координировал оживленный радиообмен между силами Минобороны РФ на земле, на воде и в воздухе». В целях наблюдения за американским самолетом в небо были подняты истребители Су-27 и Су-30.

На данную публикацию СМИ уже довольно активно отреагировали и читатели. Большинство пользователей отметили, что кроме самих полетов B-52, остальная информация является совершенно неподтвержденной и больше похожей на обыкновенный фейк.

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Власть
В СМИ сообщили, что ПВО в Крыму едва не сбили американский бомбардировщик B-52

В СМИ сообщили, что ПВО в Крыму едва не сбили американский бомбардировщик B-52

Несмотря на то, что других официальных заявлений по этим инцидентам не было, ряд интернет-СМИ уже выпустил публикации с весьма громкими заголовками.

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