Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.4
воздух +24
море +24

Власть

В Симферополе из-за коллектора отложили ремонт двух парков

В столице республики из-за планируемого ремонта коллектора глубокого заложения были отложены работы в двух парках.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала глава администрации Симферополя Елена Проценко.

«Заканчивается второй этап реконструкции Екатерининского сада, презентация будет 19 сентября. Мы сделали первый и третий этап, второй пропустили. Из-за того, что там находится шахта коллектора глубокого заложения, но мы обязательно вернемся к нему через год. Кроме того, мы хотели отремонтировать общественную территорию на бульваре Ленина, но отложили на год из-за того, что там тоже шахта коллектора», - пояснила Елена Проценко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Военные перекрыли реку в Крыму, качают воду в Симферополь. Подразделение российских трубопроводных войск ниже Белогорского водохранилища перекрыло реку Биюк-Карасу земляной плотиной.

Власти Ялты намерены расширить практику раздельного сбора мусора. Емкости для твердых фракций отходов будут размещены на всех контейнерных площадках в Ялте.

В Севастополе, борясь с пернатыми, распугали горожан и туристов. Севастопольские птицы «посадили в лужу» местных чиновников: в центре города установили биоакустические системы для отпугивания пернатых, а те на оборудование не реагируют.

В Севастополе балконы опять угрожают людям. Экстренно ремонтировать один из них пришлось в выходные.

Власть
Украина арестовала 65 российских самолетов за полеты в Крым

Украина арестовала 65 российских самолетов за полеты в Крым

В Украине наложили аресты на 65 самолетов российских авиакомпаний, которые летают в Крым.

Коронавирус в Крыму
COVID в Севастополе временно отступил: сводка за сутки

COVID в Севастополе временно отступил: сводка за сутки

По состоянию на утро 9 сентября в Севастополе не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Коронавирус в Крыму
Еще полсотни: в Крыму 52 новых заражений коронавирусом

Еще полсотни: в Крыму 52 новых заражений коронавирусом

За 8 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции.

Власть
Мониторинг пляжей: в Феодосии обнаружили незаконные аттракционы

Мониторинг пляжей: в Феодосии обнаружили незаконные аттракционы

В Министерстве курортов туризма Крыма сообщают, что в ходе очередного рейда по пляжам зафиксировали незаконную работу аттракционов.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации