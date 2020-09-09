В Симферополе из-за коллектора отложили ремонт двух парков

В столице республики из-за планируемого ремонта коллектора глубокого заложения были отложены работы в двух парках.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала глава администрации Симферополя Елена Проценко.

«Заканчивается второй этап реконструкции Екатерининского сада, презентация будет 19 сентября. Мы сделали первый и третий этап, второй пропустили. Из-за того, что там находится шахта коллектора глубокого заложения, но мы обязательно вернемся к нему через год. Кроме того, мы хотели отремонтировать общественную территорию на бульваре Ленина, но отложили на год из-за того, что там тоже шахта коллектора», - пояснила Елена Проценко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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