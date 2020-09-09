Власть
В Симферополе из-за коллектора отложили ремонт двух парков
В столице республики из-за планируемого ремонта коллектора глубокого заложения были отложены работы в двух парках.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала глава администрации Симферополя Елена Проценко.
«Заканчивается второй этап реконструкции Екатерининского сада, презентация будет 19 сентября. Мы сделали первый и третий этап, второй пропустили. Из-за того, что там находится шахта коллектора глубокого заложения, но мы обязательно вернемся к нему через год. Кроме того, мы хотели отремонтировать общественную территорию на бульваре Ленина, но отложили на год из-за того, что там тоже шахта коллектора», - пояснила Елена Проценко.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Военные перекрыли реку в Крыму, качают воду в Симферополь. Подразделение российских трубопроводных войск ниже Белогорского водохранилища перекрыло реку Биюк-Карасу земляной плотиной.
Власти Ялты намерены расширить практику раздельного сбора мусора. Емкости для твердых фракций отходов будут размещены на всех контейнерных площадках в Ялте.
В Севастополе, борясь с пернатыми, распугали горожан и туристов. Севастопольские птицы «посадили в лужу» местных чиновников: в центре города установили биоакустические системы для отпугивания пернатых, а те на оборудование не реагируют.
В Севастополе балконы опять угрожают людям. Экстренно ремонтировать один из них пришлось в выходные.
Украина арестовала 65 российских самолетов за полеты в Крым
В Украине наложили аресты на 65 самолетов российских авиакомпаний, которые летают в Крым.
COVID в Севастополе временно отступил: сводка за сутки
По состоянию на утро 9 сентября в Севастополе не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
Еще полсотни: в Крыму 52 новых заражений коронавирусом
За 8 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции.
«Тавриду» заберут у Крыма
Федеральную трассу «Таврида», которую 27 августа, после завершения строительства официально открыл президент России Владимир Путин, в 2021 году передадут в федеральную собственность.
6 сентября
Мониторинг пляжей: в Феодосии обнаружили незаконные аттракционы
В Министерстве курортов туризма Крыма сообщают, что в ходе очередного рейда по пляжам зафиксировали незаконную работу аттракционов.