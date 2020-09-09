В Севастополе запретят отдых в палатках на Инжире и в Батилимане

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Особый противопожарный режим распространился на общедоступные места отдыха.

В Севастополе в связи с установлением особого противопожарного режима до 24 сентября закрываются общедоступные места отдыха, среди которых урочища «Батилиман», «Чертова лестница», «Сухая речка» и «Аязьма».

Как отмечается в постановлении правительства региона, дополнительные требования пожарной безопасности включают запрет на посещение гражданами общедоступных мест отдыха на территории ГКУ «Севастопольское лесничество» – к ним относятся 16 объектов на территории четырех участковых лесничеств.

Таким образом, на 21 день будут закрыты территории: «Сапун-горы», второго и третьего кордонов (Мекензиевское участковое лесничество), «Тороповой дачи», урочищ «Сухая речка», «Аязьма», «Ближний пляж», «Золотой пляж», «Чертова лестница», «Батилиман», «Узунжда», а также «Пляжа Дельфин», «Скалы Парус», «Турецкой поляны» и «Горного клуба».

Первыми с ограничениями столкнулись отдыхающие на Инжире – это место является частью урочища «Аязьма» Чернореченского участкового лесничества и до недавнего времени было открыто для посещения, в том числе с палатками.

«Сейчас началась ситуация с предписаниями: говорят, что вы обязаны съехать, распишитесь, что вы получили уведомление – иначе штраф. Вне предписания, своими словами, говорят: «Вам два дня – после приедут казаки и будут срезать все палатки, все, что останется». Народ заволновался, засуетился: кто налегке, тот выехал, а есть люди с большими лагерями, которые планировали еще несколько месяцев там находиться», – рассказала одна из отдыхавших на Инжире в минувшие выходные.

Женщина отметила, что ситуация вокруг популярного места для «дикого» отдыха начала меняться после обращения на него внимания врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Во время посещения Балаклавы он отметил «огромное количество палаток» и «каких-то непонятных строений» на лесном участке, после чего в заказнике на мысе Айя были проведены совместные рейды Севприроднадзора и МЧС.

В природоохранном ведомстве тогда отмечали, что на территории выделена зона для отдыха с палатками, однако разведение костров находится под строгим запретом, за нарушение которого грозит административная ответственность.

Как сообщили в пресс-службе Севприроднадзора, закрытие общедоступных мест отдыха – вынужденная мера, вызванная большой опасностью возникновения лесных пожаров, в управлении отметили, что с начала года они фиксировались 27 раз.

«Мы приходили в пятницу, субботу, воскресенье – всех предупредили, сказали, что пока есть время на то, чтобы собраться и покинуть эту территорию. С сегодняшнего дня, наверное, можно принимать административные меры воздействия», – заявили в природоохранном ведомстве.

Несмотря на то, что посещение Инжира и других общедоступных мест ограничивается временно, любители дикого отдыха отнеслись к этой перспективе негативно, в частности, опубликовав открытое письмо на имя Михаила Развожаева с просьбой пересмотреть данное решение.

В тексте использованы материалы: Форпост

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