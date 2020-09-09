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Происшествия

В Севастополе годовалый малыш чуть не утонул в пруду и впал в кому

В Севастополе случилось ЧП с маленьким ребенком, который приехал на отдых вместе с мамой.

Мальчик возрастом меньше двух лет чуть не утонул в искусственном пруду, в который упал на прогулке, сообщает пресс-служба правительства города.

«Сына быстро вытащили из воды, он не дышал. Срочно вызвали скорую помощь и параллельно делали искусственное дыхание, массаж сердца. Ребенок задышал, мы думали, что это победа, но в больнице врачи объяснили, что малыш впал в кому второй степени», - рассказала мама ребенка.

Малыша возвращали к жизни доктора севастопольской городской больницы №5. По данным главврача, ребенок попал в больницу в очень тяжелом состоянии, но анестезиологи и реаниматологи сумели вывести его из комы и улучшить состояние.

Сейчас мальчика готовят к выписке, он чувствует себя хорошо.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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