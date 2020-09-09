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Власть

В Офисе Зеленского рассказали, как будет работать чат-бот для крымчан

21:57 среда, 9 сентября 2020
В Офисе Зеленского рассказали, как будет работать чат-бот для крымчан

фото © Новости Крыма

Представительство президента Украины в АРК совместно с правозащитными организациями запустили чат-бот CrimeaIsUAbot в Telegram.

В Офисе президента Владимира Зеленского отметили, что чат-бот поможет крымчанам получить ответы на часто задаваемые вопросы.

«Чат бот CrimeaIsUAbot позволяет получить мгновенную консультацию 24/7 по оформлению паспорта гражданина Украины, свидетельства о рождении и смерти на оккупированной территории, актуальную информацию о порядке пересечения КПВВ. И это – с образцами документов для заполнения и возможностью записаться в очередь на подачу документов», – говорится в сообщении.

В офисе президента отметили, что некоторые услуги и консультации уже сейчас можно перевести в электронный формат: функционирует электронная очередь для подачи документов на получение биометрического паспорта или ID-карты гражданина Украины, заключение декларации с семейным врачом.

«Параллельно продолжается работа по подаче в онлайн-режиме документов на регистрацию брака, онлайн-нотариата, документов на проезд на временно оккупированную территорию для иностранцев и документов для регистрации актов гражданского состояния, в том числе рождения на временно оккупированных территориях и тому подобное. В условиях искусственных ограничений со стороны оккупационных администраций также продолжается работа в направлении разработки подачи документов онлайн в высшие учебные заведения для детей с оккупированных территорий», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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