В Крыму изучают вопрос использования подземной воды

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Правительство Крыма создало рабочую группу по использованию подземных вод, залегающих в карстовых полостях.

Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Совмина республики.

«Подготовили по поручению Сергея Валерьевича (Аксенова, главы Крыма) … проект постановления о создании межведомственной рабочей группы по использованию подземных вод, залегающих в карстовых полостях, а также в колодцах и других гидротехнических сооружениях. Данным проектом постановления мы утверждаем состав данной рабочей группы. Председателем предлагается Рюмшин Андрей Васильевич, в состав группы внесены члены научных сообществ Российской академии наук (РАН), КФУ и других органов власти», – рассказала замминистра экологии и природных ресурсов Ольга Славгородская.

Согласно приложению к постановлению, в состав рабочей группы также войдут представители минприроды Крыма, включая министра Геннадия Нараева, вице-президент РАН Валерий Бондур, декан географического факультета КФУ Борис Вахрушев, и.о. директора ГУП «Крымгеология» Роман Коротких и другие.

Ранее сообщалось, что ученые из Севастопольского государственного университета и из Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма РАН в течение двух лет исследовали два подземных высокотемпературных очага, расположенных в крымских горах. Они установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 м происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод.

По предварительной оценке, крупные сквозные подземные потоки (около 20 штук) и более мелкие (более 30 штук) ежегодно безвозвратно сбрасывают под акватории Азовского и Черного морей пресные воды в объемах более 1 млн кубометров в сутки.

В настоящее время из-за засушливой погоды обмелели водохранилища, питающие Симферополь и окрестные населенные пункты. Введены графики подачи воды.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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