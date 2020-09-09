В Крыму 15-летняя девочка попала с переломами в больницу после катания на мопеде

Сотрудники полиции Ленинского района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя водитель мопеда – 15-летняя девочка слетела в кювет и получила переломы.

Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МВД.

«Согласно предварительным данным, на автодороге в 4 километрах от села Останино 15-летняя девочка двигалась на мопеде по проселочной дороге, не выбрала безопасную скорость движения, в результате чего съехала в кювет и упала вместе с транспортным средством. Ребенок получил травмы. Девочку доставили в больницу с переломами», – сказано в сообщении.

Указывается, что по результатам оценки всех обстоятельств происшествия будут вынесены соответствующие решения. В полиции также предостерегли родителей от покупки мототранспорта детям.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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