В Керчи - «чрезвычайно высокий» дефицит врачей

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Член Совета Федерации России из Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что получила очень много обращений, которые касаются дефицита врачей в Керчи.

«У нас очень много обращений, которые касаются Керчи. Сегодня созданы выездные бригады для проведения вакцинаций. Но, тем не менее, Сергей Валерьевич (Аксенов – КР), прошу обратить ваше внимание, что дефицит кадров в Керчи чрезвычайно высокий. И при том, что организация, конечно, хорошая, и главврач справляется, тем не менее, эта ситуация остается достаточно актуальной», – сказала Ковтиди на заседании правительства Крыма.

Она добавила, что существует «целый ряд вопросов, касающихся здравоохранения, которые требуют контроля».

Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ сказал, что «нехватка врачей – это больной вопрос» для полуострова.

Напомним, по данным Аксенова, за минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 46 случаев коронавирусной инфекции.

Всего на текущий период, по данным местных властей, в Крыму зарегистрирован 2891 случай новой коронавирусной инфекции. 93 из них завозные из-за границы, 124 случая из России и выявлены по контакту с ними. Выздоровевших за весь период – 1867 человек, умерли от коронавируса 34 пациента. В Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 578 человек, в настоящий момент в стационарах города находится 101 человек, выздоровели 430 человек, 19 человек умерло.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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