Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.4
воздух +23
море +24

Происшествия

В доме Валентины Легкоступовой нашли два трупа

15:50 среда, 9 сентября 2020
В доме Валентины Легкоступовой нашли два трупа

фото © pixabay.com

В доме, где проживала исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова, обнаружены трупы двух женщин.

Полицию 7 сентября вызвали соседи, которые почувствовали неприятный запах, пишет «Московский комсомолец».

Приехавшая на вызов полиция вскрыла двери квартиры, в которой проживала бывшая 58-летняя медсестра и ее 93-летняя лежачая больная мать. В жилище стоял жуткий запах — его источали стоявшие у двери мешки с мусором и начавшие разлагаться тела хозяек квартиры.

По предварительным данным экспертов, сначала умерла 58-летняя женщина, предположительно 12 дней назад, от сердечного приступа или истощения. Она, по рассказам соседей, фанатично относилась к поддержанию формы и практиковала длительное голодание.

Через двое суток от голода и жажды скончалась прикованная к кровати ее 93-летняя мать.

Жители подъезда отмечают, что женщины вели замкнутый образ жизни и к ним никогда не приходили гости из числа посторонних.

Напомним, Валентину Легкоступову в августе нашли в ее квартире с пробитой головой. Певицу госпитализировали в тяжелом состоянии, после операции по удалению гематомы она впала в кому и, не выходя из нее, 14 августа скончалась.

Ранее звучали намеки родных Легкоступовой о причастности к ее гибели мужа Юрия Фирсова.

Известно, что супруги несколько дней выпивали и не выходили на связь. После родственники настояли на их госпитализации в наркологическую клинику.

В тексте использованы материалы: МК

Ранее Новости Крыма сообщали:

Два человека погибли в ДТП в Сакском районе Крыма. Два человека погибли в результате столкновения двух легковых авто, произошедшего в Сакском районе.

В Крыму водитель сбил пешехода, шедшего вдоль обочины, и скрылся. Сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района в течение нескольких часов задержали водителя, совершившего наезд на пешехода и скрывшегося с места ДТП.

В страшной аварии под Севастополем пострадали три человека. Спасателям пришлось разрезать на части искореженный автомобиль, чтобы освободить людей.

При пожаре в Ялте спасены шесть и эвакуированы тридцать человек. Минувшим вечером из горящей многоэтажки в Ялте были спасены шесть и эвакуированы еще тридцать человек.

Происшествия
В доме Валентины Легкоступовой нашли два трупа

В доме Валентины Легкоступовой нашли два трупа

В доме, где проживала исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова, обнаружены трупы двух женщин.

Власть
«Уродует облик города»: в центре Ялты сносят торговый павильон

«Уродует облик города»: в центре Ялты сносят торговый павильон фото

В центре Ялты сносят торговый павильон на улице Игнатенко, 2А.

Коронавирус в Крыму
У одного из руководителей Крыма диагностировали коронавирус

У одного из руководителей Крыма диагностировали коронавирус

У вице-премьера Крыма - министра труда и соцзащиты республики Елены Романовской диагностировали COVID-19.

Коронавирус в Крыму
COVID в Севастополе временно отступил: сводка за сутки

COVID в Севастополе временно отступил: сводка за сутки

По состоянию на утро 9 сентября в Севастополе не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации