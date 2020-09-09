В доме Валентины Легкоступовой нашли два трупа

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В доме, где проживала исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова, обнаружены трупы двух женщин.

Полицию 7 сентября вызвали соседи, которые почувствовали неприятный запах, пишет «Московский комсомолец».

Приехавшая на вызов полиция вскрыла двери квартиры, в которой проживала бывшая 58-летняя медсестра и ее 93-летняя лежачая больная мать. В жилище стоял жуткий запах — его источали стоявшие у двери мешки с мусором и начавшие разлагаться тела хозяек квартиры.

По предварительным данным экспертов, сначала умерла 58-летняя женщина, предположительно 12 дней назад, от сердечного приступа или истощения. Она, по рассказам соседей, фанатично относилась к поддержанию формы и практиковала длительное голодание.

Через двое суток от голода и жажды скончалась прикованная к кровати ее 93-летняя мать.

Жители подъезда отмечают, что женщины вели замкнутый образ жизни и к ним никогда не приходили гости из числа посторонних.

Напомним, Валентину Легкоступову в августе нашли в ее квартире с пробитой головой. Певицу госпитализировали в тяжелом состоянии, после операции по удалению гематомы она впала в кому и, не выходя из нее, 14 августа скончалась.

Ранее звучали намеки родных Легкоступовой о причастности к ее гибели мужа Юрия Фирсова.

Известно, что супруги несколько дней выпивали и не выходили на связь. После родственники настояли на их госпитализации в наркологическую клинику.

В тексте использованы материалы: МК

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