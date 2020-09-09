Власть
«Уродует облик города»: в центре Ялты сносят торговый павильон
фото © Иван Имгрунт / Фейсбук
В центре Ялты сносят торговый павильон на улице Игнатенко, 2А.
Глава администрации города Иван Имгрунт утверждает, что магазин площадью 70 кв. метров «не соответствует градостроительным нормам и уродует облик города».
«Суды по признанию этого нежилого строения самовольным начались еще в 2018 году. Данный земельный участок изначально не предоставлялся для размещения и обслуживания магазина, а документы не содержали согласия администрации на установку объекта», – написал Имгрунт в Facebook.
По его словам, администрация Ялты обратилась в Арбитражный суд Крыма к ООО «Бемби» о признании объекта самовольной постройкой и сносе ее за счет ответчика.
«Сейчас собственник начал разбор металлических конструкций. До конца года будет осуществлен демонтаж бетонного основания. Данная работа будет продолжаться. В будущем, на месте этих самовольных построек, заброшенных зданий можно будет создать дополнительные площади для размещения социально-значимых объектов», – добавил Имгрунт.
Комментарии представителей ООО «Бемби» отсутствуют.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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«Уродует облик города»: в центре Ялты сносят торговый павильон фото
В центре Ялты сносят торговый павильон на улице Игнатенко, 2А.
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