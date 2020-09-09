Украина может закрыть пункт пропуска на границе с Крымом

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Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко заявил о необходимости закрытия пункта пропуска «Чаплинка» («Перекоп») на границе с Крымом.

Об этом он заявил во время брифинга в Херсоне, сообщают украинские СМИ.

Чиновник уверен, что содержать этот пункт пропуска – нерационально.

«Количество людей, которые пересекают КПП «Чаплинка» за сутки, составляет до 30 человек. Это летом, а зимой будет еще меньше. Поэтому стоит ли нам его содержать там? Я буду советовать его закрыть», - заявил Яременко.

Однако, решение о закрытии сам чиновник принять не может.

«Чтобы его закрыть, необходимо решение правительства. Будет оно или нет, я на сегодняшний день сказать вам не могу. Но моя личная мысль, я сегодня там был… Мне кажется, что его (пункт пропуска – ред.) надо закрывать. К сожалению, он в достаточно плохом, позорном состоянии, если будем откровенны, и эффективность его достаточно сомнительная», - сказал замминистра.

В Украине еще в 2017 году говорили о закрытии «Чаплинки». Так, уже бывший представитель президента Украины в АРК Борис Бабин настаивал на том, что существование двух пунктов пропуска «Каланчак» и «Чаплинка» на расстоянии нескольких километров «противоречит национальной безопасности».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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