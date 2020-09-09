Власть
Украина может закрыть пункт пропуска на границе с Крымом
фото © Новости Крыма
Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко заявил о необходимости закрытия пункта пропуска «Чаплинка» («Перекоп») на границе с Крымом.
Об этом он заявил во время брифинга в Херсоне, сообщают украинские СМИ.
Чиновник уверен, что содержать этот пункт пропуска – нерационально.
«Количество людей, которые пересекают КПП «Чаплинка» за сутки, составляет до 30 человек. Это летом, а зимой будет еще меньше. Поэтому стоит ли нам его содержать там? Я буду советовать его закрыть», - заявил Яременко.
Однако, решение о закрытии сам чиновник принять не может.
«Чтобы его закрыть, необходимо решение правительства. Будет оно или нет, я на сегодняшний день сказать вам не могу. Но моя личная мысль, я сегодня там был… Мне кажется, что его (пункт пропуска – ред.) надо закрывать. К сожалению, он в достаточно плохом, позорном состоянии, если будем откровенны, и эффективность его достаточно сомнительная», - сказал замминистра.
В Украине еще в 2017 году говорили о закрытии «Чаплинки». Так, уже бывший представитель президента Украины в АРК Борис Бабин настаивал на том, что существование двух пунктов пропуска «Каланчак» и «Чаплинка» на расстоянии нескольких километров «противоречит национальной безопасности».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Ялты намерены увековечить память выдающихся жителей города. Памятные знаки в честь выдающихся горожан будут установлены в Ялте.
Константинов решил, что если Трамп увидит Крым, то сразу выиграет выборы. Спикер крымского парламента в очередной раз высказал свое мнение.
Аксенов назначил главу нового министерства жилищной политики Крыма. Максим Скорин назначен на должность министра жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма.
Бывший духовник рассказал о «разврате» Поклонской. Бывший схиигумен Сергий (Романов) из Среднеуральского женского монастыря объявил, что не явится на заседание церковного суда, где будет решаться вопрос о его отлучении от церкви.
В СМИ сообщили, что ПВО в Крыму едва не сбили американский бомбардировщик B-52
Несмотря на то, что других официальных заявлений по этим инцидентам не было, ряд интернет-СМИ уже выпустил публикации с весьма громкими заголовками.
В доме Валентины Легкоступовой нашли два трупа
В доме, где проживала исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова, обнаружены трупы двух женщин.
«Уродует облик города»: в центре Ялты сносят торговый павильон фото
В центре Ялты сносят торговый павильон на улице Игнатенко, 2А.
У одного из руководителей Крыма диагностировали коронавирус
У вице-премьера Крыма - министра труда и соцзащиты республики Елены Романовской диагностировали COVID-19.
6 часов назад
Еще полсотни: в Крыму 52 новых заражений коронавирусом
11 часов назад
Жители Крыма не могут дождаться медицинской помощи: «скорая» не едет, анализы сдать нельзя
8 часов назад
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой