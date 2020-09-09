Украина арестовала 65 российских самолетов за полеты в Крым

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В Украине наложили аресты на 65 самолетов российских авиакомпаний, которые летают в Крым.

Об этом сообщила прокуратура АРК.

По данным ведомства, служба безопасности Украины расследует уголовное дело по факту «нарушения служебными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее».

В прокуратуре напомнили, что с 2014 года Украина запретила полеты в воздушном пространстве над полуостровом.

«Несмотря на это, сейчас установлено около 40 российских авиакомпаний, которые осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины», - уверены в пресс-службе ведомства.

В настоящее время по ходатайству ведомства арестованы 65 воздушных судов.

Ранее в Украине объявили в розыск пилота одной из российских авиакомпаний, который по версии следствия, совершал рейсы в Крым.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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