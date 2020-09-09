Водный кризис
Развитие сюжета: Симферополя умудряется принимать душ, когда во всем городе нет воды ● В Крыму изучают вопрос использования подземной воды ● Новая реальность: ограничения подачи воды в Крыму будут минимум до марта ● Военные перекрыли реку в Крыму, качают воду в Симферополь ● «Крымская пустыня»: реки пересохли, а канал разрушился
Ученые уверены, что водные эксперименты глав Крыма и Севастополя небезопасны
фото © Новости Крыма
Ученые призвали к осторожности в экспериментах с искусственным пополнением водохранилищ Крыма.
Отсутствие актуальных исследований о водном балансе полуострова не позволяет спрогнозировать эффект от эксперимента по искусственному вызову дождей, который планируется в этом году из-за засухи, считает старший преподаватель географического факультета Таврической академии КФУ им. Вернадского Геннадий Самохин.
«Потенциально это можно сделать, такие эксперименты были. Проблема в том, что мы не знаем, как отреагирует экосистема Крыма, если это будет на постоянной основе. Как разовая акция – это нормально», – заявил Самохин «Интерфаксу».
Он уточнил, что последнее научное издание о водном балансе Крыма было выпущено около полувека назад, и существующих сегодня данных недостаточно для точного прогноза. Теоретически, по словам ученого, может быть нарушен баланс, если сместить осадки в степную часть Крыма из горной, где формируются все запасы пресных вод.
Ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей имени А. Ковалевского РАН Николай Шадрин уверен, что к заметным последствиям может привести искусственный вызов только очень сильных ливней: возможно резкое повышение эрозии почв, оползни. Более серьезные изменения прогнозируются из-за возможной переброски воды из горной реки Коккозка в Чернореченское водохранилище для обеспечения устойчивого водоснабжения Севастополя.
«Высохнет долина реки Коккозки, через два-три года полностью высохнет река Бельбек и вся долина. Вот это будет трагедия», – сказал «Интерфаксу» Шадрин.
Ранее об этом проекте переброски воды, разработанном еще в советское время, стоимостью 3,8 млрд рублей, и.о. главы Севастополя Михаил Развожаев рассказал президенту РФ Владимиру Путину.
В 2020 году в Крыму обмелели многие водоемы. Некоторые реки в августе пересохли на полуострове. Глава республики Сергей Аксенов называл этот год одним из самых засушливых за 150 лет. В Симферополе из-за засухи были введены графики подачи воды по часам.
В начале сентября стало известно, что Центральная аэрологическая обсерватория (Московская область) победила в тендере на выполнение экспериментальных авиационных работ по искусственному увеличению осадков в Крыму. Цена контракта – 25,5 млн рублей, срок выполнения работ – середина декабря текущего года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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