Ученые уверены, что водные эксперименты глав Крыма и Севастополя небезопасны

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Ученые призвали к осторожности в экспериментах с искусственным пополнением водохранилищ Крыма.

Отсутствие актуальных исследований о водном балансе полуострова не позволяет спрогнозировать эффект от эксперимента по искусственному вызову дождей, который планируется в этом году из-за засухи, считает старший преподаватель географического факультета Таврической академии КФУ им. Вернадского Геннадий Самохин.

«Потенциально это можно сделать, такие эксперименты были. Проблема в том, что мы не знаем, как отреагирует экосистема Крыма, если это будет на постоянной основе. Как разовая акция – это нормально», – заявил Самохин «Интерфаксу».

Он уточнил, что последнее научное издание о водном балансе Крыма было выпущено около полувека назад, и существующих сегодня данных недостаточно для точного прогноза. Теоретически, по словам ученого, может быть нарушен баланс, если сместить осадки в степную часть Крыма из горной, где формируются все запасы пресных вод.

Ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей имени А. Ковалевского РАН Николай Шадрин уверен, что к заметным последствиям может привести искусственный вызов только очень сильных ливней: возможно резкое повышение эрозии почв, оползни. Более серьезные изменения прогнозируются из-за возможной переброски воды из горной реки Коккозка в Чернореченское водохранилище для обеспечения устойчивого водоснабжения Севастополя.

«Высохнет долина реки Коккозки, через два-три года полностью высохнет река Бельбек и вся долина. Вот это будет трагедия», – сказал «Интерфаксу» Шадрин.

Ранее об этом проекте переброски воды, разработанном еще в советское время, стоимостью 3,8 млрд рублей, и.о. главы Севастополя Михаил Развожаев рассказал президенту РФ Владимиру Путину.

В 2020 году в Крыму обмелели многие водоемы. Некоторые реки в августе пересохли на полуострове. Глава республики Сергей Аксенов называл этот год одним из самых засушливых за 150 лет. В Симферополе из-за засухи были введены графики подачи воды по часам.

В начале сентября стало известно, что Центральная аэрологическая обсерватория (Московская область) победила в тендере на выполнение экспериментальных авиационных работ по искусственному увеличению осадков в Крыму. Цена контракта – 25,5 млн рублей, срок выполнения работ – середина декабря текущего года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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