У одного из руководителей Крыма диагностировали коронавирус

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У вице-премьера Крыма - министра труда и соцзащиты республики Елены Романовской диагностировали COVID-19.

Она сообщила, что чувствует себя хорошо.

«У меня положительный анализ пришел, это не секрет. Я чувствую себя хорошо. Все люди могут заразиться, независимо от того, какую должность занимают. Мы выезжаем, встречаемся с людьми… Несмотря на то, что меры предосторожности соблюдаем, надеваем маски, дезинфицируем руки…», - рассказала зампредседателя Совета министров Крыма.

Как ранее сообщалось, в республике с начала года коронавирусом заразились более 200 медработников. К концу августа 133 человека выздоровели, а 81 продолжили лечение в медучреждениях.

Позже стало известно, что мэра Краснодара Евгения Первышова госпитализировали в больницу с коронавирусом. Глава города рассказал, что соблюдал масочный режим, социальную дистанцию и пользовался антисептиками, но это не уберегло его от болезни.

В начале сентября зарубежные СМИ сообщили о заражении 83-летнего бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Оказалось, что политик встречался с бизнесменом Флавио Бриаторе, который впоследствии также заболел COVID-19. Несмотря на внушительный возраст, болезнь у него проходила бессимптомно, поэтому Берлускони продолжил работать в изоляции в своем доме недалеко от Милана.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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