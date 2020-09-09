Власть
Суд обязал дельфинарий вернуть моржей из Крыма в Россию
Арбитражный суд Новосибирска призвал местный дельфинарий вернуть шесть моржей, их необходимо передать в собственность Российской Федерации.
С таким требованием прокурор обратился к ООО «Акватория», которое находится в Новосибирске, и к ООО «Акватория+» из Крыма.
Владельцем моржей считал себя новосибирский дельфинарий. Сами животные сейчас в Крыму, в поселке Виноградное. Ранее собственник предлагал отправить всех моржей за рубеж, в том числе в Китай.
Добычей моржей занималась компания «Сочинский дельфинарий». Как установили прокуроры, разрешение на такую деятельность было выдано незаконным образом. По мнению суда, изъятие моржей из природной среды обитания и тем более их последующая продажа нарушают интересы РФ как собственника животных.
Пока решение суда еще не вступило в законную силу, пишет mr.ru.
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