Суд обязал дельфинарий вернуть моржей из Крыма в Россию

Арбитражный суд Новосибирска призвал местный дельфинарий вернуть шесть моржей, их необходимо передать в собственность Российской Федерации.

С таким требованием прокурор обратился к ООО «Акватория», которое находится в Новосибирске, и к ООО «Акватория+» из Крыма.

Владельцем моржей считал себя новосибирский дельфинарий. Сами животные сейчас в Крыму, в поселке Виноградное. Ранее собственник предлагал отправить всех моржей за рубеж, в том числе в Китай.

Добычей моржей занималась компания «Сочинский дельфинарий». Как установили прокуроры, разрешение на такую деятельность было выдано незаконным образом. По мнению суда, изъятие моржей из природной среды обитания и тем более их последующая продажа нарушают интересы РФ как собственника животных.

Пока решение суда еще не вступило в законную силу, пишет mr.ru.

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