Специалисты занялись исследованием йодной обеспеченности крымчан

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Специалисты Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии минздрава РФ исследуют йодную обеспеченность жителей Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба крымского министерства здравоохранения.

«Мероприятия проводятся кластерным путем для детского и взрослого населения. В период с 7 по 11 сентября специалисты НМИЦ эндокринологии министерства здравоохранения РФ при поддержке минздрава РК проводят исследование населения Республики Крым на обеспеченность йодом», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Крым стал первым регионом, где проводится это мероприятие.

По словам заместителя директора центра по координации эндокринологической службы, руководителя координационного совета НМИЦ эндокринологии Екатерины Трошиной, в Крыму исследуются школьники 8-10 лет. «У детей берется анализ мочи и проводится УЗИ-обследование щитовидной железы. Взрослое население региона также подлежит исследованию. В данном случае посредством УЗИ проверяется щитовидная железа на наличие узловых образований и опухолей», – уточняется в сообщении.

По данным специалистов, хронический дефицит йода в организме человека является причиной возникновения многих заболеваний. Прежде всего, к ним относится диффузный зоб и нарушение интеллектуальных функций. В пресс-службе минздрава РК уточнили, что йодный дефицит на территории субъекта присутствует несмотря на географическое положение.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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