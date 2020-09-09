Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму изучают вопрос использования подземной воды ● Новая реальность: ограничения подачи воды в Крыму будут минимум до марта ● Военные перекрыли реку в Крыму, качают воду в Симферополь ● «Крымская пустыня»: реки пересохли, а канал разрушился ● Проблему «ржавой» воды в Симферополе обещают решить до конца недели
Симферополя умудряется принимать душ, когда во всем городе нет воды
фото © Новости Крыма
Глава Симферополя Елена Проценко умудряется принимать душ, когда во всем городе нет воды.
Градоначальницу попросили поделиться семейным рецептом экономии воды.
«У меня очень жесткая экономия, – заявила Проценко. – Я приезжаю поздно, принимаю душ, не могу сказать, что я ложусь спать – я просто теряют сознание от усталости. Просыпаюсь рано – в половине шестого. Единственное, что я могу себе позволить, – иногда – проснуться на полчаса позже (это в шесть часов), опять душ и исчезаю.
Выходные я тоже провожу на работе. Такой же график у моего супруга. Так что ничего, кроме ванны… Ничего не готовим и посуду, соответственно, не моем».
Симферопольцев откровения главы городской администрации впечатлили. Особенно график водных процедур. Напомним, что раньше 6 утра воду в крымской столице не включали, а в последнее время ее и вовсе начинают подавать в 7. А вечером выключают в 9.
Каким образом Проценко умудряется принимать душ, когда во всем городе нет воды, она, разумеется, не пояснила.
Кстати, средний фактический расход 10-минутной процедуры в душе с мытьем головы и периодическим перекрыванием вентиля (например, на время намыливания) составляет 30-40 литров. Итого 160 литров на семью Проценко в сутки.
В тексте использованы материалы: Новый день
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