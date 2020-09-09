Симферополя умудряется принимать душ, когда во всем городе нет воды

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Глава Симферополя Елена Проценко умудряется принимать душ, когда во всем городе нет воды.

Градоначальницу попросили поделиться семейным рецептом экономии воды.

«У меня очень жесткая экономия, – заявила Проценко. – Я приезжаю поздно, принимаю душ, не могу сказать, что я ложусь спать – я просто теряют сознание от усталости. Просыпаюсь рано – в половине шестого. Единственное, что я могу себе позволить, – иногда – проснуться на полчаса позже (это в шесть часов), опять душ и исчезаю.

Выходные я тоже провожу на работе. Такой же график у моего супруга. Так что ничего, кроме ванны… Ничего не готовим и посуду, соответственно, не моем».

Симферопольцев откровения главы городской администрации впечатлили. Особенно график водных процедур. Напомним, что раньше 6 утра воду в крымской столице не включали, а в последнее время ее и вовсе начинают подавать в 7. А вечером выключают в 9.

Каким образом Проценко умудряется принимать душ, когда во всем городе нет воды, она, разумеется, не пояснила.

Кстати, средний фактический расход 10-минутной процедуры в душе с мытьем головы и периодическим перекрыванием вентиля (например, на время намыливания) составляет 30-40 литров. Итого 160 литров на семью Проценко в сутки.

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