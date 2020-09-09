Симферопольцы расправились с пристававшими к девушке чеченцами

Микрорайон Марьино в Симферополе | фото © pdmnews.ru

В микрорайоне Марьино трое молодых чеченцев не давали прохода несовершеннолетней местной жительнице.

Жители симферопольского микрорайона Марьино устроили народный сход, чтобы расправиться с чеченцами, регулярно пристававшими к несовершеннолетней местной жительнице. Об этом пишет «Подъем» со ссылкой на очевидцев.

По словам источника, в микрорайоне поселились десять чеченцев, трое из которых постоянно домогались девушки. Ее отец, надеясь на помощь в решении проблемы, обратился к официальному представителю главы Чечни в Крыму, однако тот заявил, что не имеет влияния на земляков.

Тогда около 150 симферопольцев решили уладить ситуацию самостоятельно. Они вызвали приезжих ребят на разговор, во время которого отец девушки избил обидчиков. Кроме того, жители потребовали, чтобы кавказцы убрались из Марьино и, для пущей убедительности, вывезли их за пределы микрорайона в грузовике, предназначенном для перевозки скота.

Обращались ли участники инцидента в полицию, не уточняется.

Ранее сообщалось о том, как двое кавказцев в Феодосии познакомились с двумя местными школьницами и насильно увезли их в Краснодар. Также сообщалось, что три десятка пьяных чеченцев напали на дом человека, рядом с которым они живут в селе Каменка, находящемся на окраине Симферополя. Кроме того, в августе уроженцы Чечни, которые приехали в Крым, избили на рынке в Евпатории охранников, не позволивших одному из гостей, прибывших с Северного Кавказа, помочиться среди торговых рядов. В июне этого года сообщалось о похищении чеченцами жителя Ялты, а также об избиении кавказцами помощника главы ялтинской администрации.

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