Севастопольца посадили на 20 лет за развращение несовершеннолетних

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В Севастополе местного жителя осудили на 20 лет колонии строгого режима за развращение несовершеннолетних.

Он признан виновным в совершении 15 преступлений против половой неприкосновенности детей.

«Злоумышленник в течение шести лет совершал преступления в отношении девяти несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе Гагаринского районного суда.

Известно, что 11 преступлений сексуального характера было совершено в отношении детей младше 14 лет, еще 4 преступления развратного характера без сексуального насилия – в отношении детей в возрасте от 12 до 14 лет.

Мужчина отправится в колонию строгого режима на 20 лет, а потом еще два года его ждет ограничение свободы. Кроме того, он не сможет работать в воспитательных и образовательных учреждениях с детьми. Приговор в законную силу пока не вступил, у обвиняемого есть время на его обжалование.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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