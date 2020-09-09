Происшествия
Севастопольца посадили на 20 лет за развращение несовершеннолетних
фото © Новости Крыма
В Севастополе местного жителя осудили на 20 лет колонии строгого режима за развращение несовершеннолетних.
Он признан виновным в совершении 15 преступлений против половой неприкосновенности детей.
«Злоумышленник в течение шести лет совершал преступления в отношении девяти несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе Гагаринского районного суда.
Известно, что 11 преступлений сексуального характера было совершено в отношении детей младше 14 лет, еще 4 преступления развратного характера без сексуального насилия – в отношении детей в возрасте от 12 до 14 лет.
Мужчина отправится в колонию строгого режима на 20 лет, а потом еще два года его ждет ограничение свободы. Кроме того, он не сможет работать в воспитательных и образовательных учреждениях с детьми. Приговор в законную силу пока не вступил, у обвиняемого есть время на его обжалование.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе запретят отдых в палатках на Инжире и в Батилимане. Особый противопожарный режим распространился на общедоступные места отдыха.
Суд обязал дельфинарий вернуть моржей из Крыма в Россию. Арбитражный суд Новосибирска призвал местный дельфинарий вернуть шесть моржей, их необходимо передать в собственность Российской Федерации.
Крымчанина, трижды попавшегося на пьяной езде, посадили на 3,5 месяца. Вступил в силу приговор Нижнегорского районного суда Республики Крым в отношении 27-летнего жителя Нижнегорского района за совершение преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (Управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Крымчанка требует у медиков и чиновников миллионы рублей за нерожденного ребенка. Жительница Севастополя требует миллионы рублей в качестве компенсации за нерожденного ребенка.
В СМИ сообщили, что ПВО в Крыму едва не сбили американский бомбардировщик B-52
Несмотря на то, что других официальных заявлений по этим инцидентам не было, ряд интернет-СМИ уже выпустил публикации с весьма громкими заголовками.
В доме Валентины Легкоступовой нашли два трупа
В доме, где проживала исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова, обнаружены трупы двух женщин.
«Уродует облик города»: в центре Ялты сносят торговый павильон фото
В центре Ялты сносят торговый павильон на улице Игнатенко, 2А.
У одного из руководителей Крыма диагностировали коронавирус
У вице-премьера Крыма - министра труда и соцзащиты республики Елены Романовской диагностировали COVID-19.
6 часов назад
Еще полсотни: в Крыму 52 новых заражений коронавирусом
11 часов назад
Жители Крыма не могут дождаться медицинской помощи: «скорая» не едет, анализы сдать нельзя
8 часов назад
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой