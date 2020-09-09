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Происшествия

Севастопольца посадили на 20 лет за развращение несовершеннолетних

18:19 среда, 9 сентября 2020
Севастопольца посадили на 20 лет за развращение несовершеннолетних

фото © Новости Крыма

В Севастополе местного жителя осудили на 20 лет колонии строгого режима за развращение несовершеннолетних.

Он признан виновным в совершении 15 преступлений против половой неприкосновенности детей.

«Злоумышленник в течение шести лет совершал преступления в отношении девяти несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе Гагаринского районного суда.

Известно, что 11 преступлений сексуального характера было совершено в отношении детей младше 14 лет, еще 4 преступления развратного характера без сексуального насилия – в отношении детей в возрасте от 12 до 14 лет.

Мужчина отправится в колонию строгого режима на 20 лет, а потом еще два года его ждет ограничение свободы. Кроме того, он не сможет работать в воспитательных и образовательных учреждениях с детьми. Приговор в законную силу пока не вступил, у обвиняемого есть время на его обжалование.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе запретят отдых в палатках на Инжире и в Батилимане. Особый противопожарный режим распространился на общедоступные места отдыха.

Суд обязал дельфинарий вернуть моржей из Крыма в Россию. Арбитражный суд Новосибирска призвал местный дельфинарий вернуть шесть моржей, их необходимо передать в собственность Российской Федерации.

Крымчанина, трижды попавшегося на пьяной езде, посадили на 3,5 месяца. Вступил в силу приговор Нижнегорского районного суда Республики Крым в отношении 27-летнего жителя Нижнегорского района за совершение преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (Управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Крымчанка требует у медиков и чиновников миллионы рублей за нерожденного ребенка. Жительница Севастополя требует миллионы рублей в качестве компенсации за нерожденного ребенка.

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