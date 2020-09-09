Россияне массово отказываются от банковских карт

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Банк России фиксирует рекордное за последние пять лет снижение использования гражданами депозитных и кредитных карт.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным регулятора, во втором квартале 2020 года число используемых банковских карт сократилось сразу на 4,5 миллиона единиц.

Последний раз подобное снижение фиксировалось в кризисном 2015 году. Тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на четыре миллиона единиц. В результате стагнировало и общее количество пластиковых карт, выпущенных банками: в апреле-июне 2020 года их число увеличилось лишь на 500 тысяч.

Эксперты объясняют эту тенденцию введением ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.

Среди других ограничительных факторов - насыщение рынка картами. По словам гендиректора бюро кредитных историй «Эквифакс» Олега Лагуткина, в среднем на одного трудоспособного россиянина приходится три карты, одна из которых обычно является основной и активно используется, а остальные получены «на всякий случай».

По словам аналитика финансовой группы БКС Егора Дахтлера, даже если не учитывать кризисные явления, появился общий тренд на снижение количества используемых карт.

«Люди все чаще понимают, что иметь бесчисленное количество разных карт в бумажнике бессмысленно, да и не выгодно, поскольку может взиматься комиссия за обслуживание по каждой карте», – сказал эксперт.

Управляющий директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Михаил Доронкин отмечает, что если раньше граждане оформляли по несколько карт с желанием получить кешбэк, то сейчас на фоне сокращения программ лояльности сразу у нескольких крупных игроков клиенты банков оставляют активными лишь одну-две карты.

В свою очередь старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежда Караваева, полагает, что в третьем-четвертом кварталах ожидается рост эмиссии карт за счет снятия большинства ограничительных мер, а также за счет мер ЦБ по снижению для банков дополнительной нагрузки на капитал по потребительскому кредитованию.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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