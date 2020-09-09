Российский автопром потерял топовые позиции у водителей в Крыму

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За пять последних лет в Крыму потерял топовые позиции российский автопром.

Так, вместо автомобилей «Лада» на верхних позициях рейтинга по продажам оказались Skoda Octavia и Ford Focus, сообщает российский автомобильный портал «Дром», который провел исследование по автомобильным предпочтениям крымчан.

«В Крыму за пять лет на первую строчку взлетела модель Skoda Octavia чешского производства. За ней следует «хит» Ford Focus, переместившийся с пятой строчки на вторую. Это объясняется тем, что пришла пора продавать автомобили, купленные 3-5 лет назад. Отечественные (российские – КР) «Лады» по-прежнему демонстрируют популярность. Места выбывших из ТОП-5 Лад 2106 и 21099 заняли Приора и 2110, которая потеряла лидерство, опустившись на третью строчку», – говорится в сообщении.

Указывается, что такие результаты получены благодаря анализу собственной базы автопортала в 4,5 млн объявлений за 2015 год и 8 месяцев 2020 года. В исследовании учитывались как новые, так и подержанные машины.

Ранее российский автомобильный портал «​Дром»​ провел соцопрос у жителей Крыма после того, как курс доллара «пробил психологическую отметку в 80 рублей». По данным автомобильных аналитиков, после скачка валюты более чем половине крымчан пришлось отложить покупку машины.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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