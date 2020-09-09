Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.4
воздух +23
море +24

Происшествия

Пропавшую 13-летнюю девочку из Крыма нашли в Воронеже

16:53 среда, 9 сентября 2020

В Воронеже нашли 13-летнюю девочку, которая еще в августе пропала в селе Глинка Сакского района в Крыму, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в среду, 9 сентября.

Школьница без предупреждения ушла из дома из дома и не вернулась. Позже появилась информация, что пропавшую видели в Воронеже.

Для розыска девочки создали поисковые группы, отрабатывались все возможные места ее нахождения. Проверялись торговые и развлекательные центры, парки и скверы. Наконец, 8 сентября ребенка нашли в Советском районе. Школьница рассказала, что приехала в гости к своей подруге, с которой познакомилась ранее в Крыму.

За все время исчезновения в отношении девочки никаких противоправных действий не совершалось.

В середине августа в Воронеже нашли 13-летнюю Дарью П., которая пропала в селе Никольское Липецкой области. Ребенка заметили на улице Ломоносова и передали данные в полицию. Девочку искали три недели.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферопольцы расправились с пристававшими к девушке чеченцами. В микрорайоне Марьино трое молодых чеченцев не давали прохода несовершеннолетней местной жительнице.

Два человека погибли в ДТП в Сакском районе Крыма. Два человека погибли в результате столкновения двух легковых авто, произошедшего в Сакском районе.

В Крыму водитель сбил пешехода, шедшего вдоль обочины, и скрылся. Сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района в течение нескольких часов задержали водителя, совершившего наезд на пешехода и скрывшегося с места ДТП.

В страшной аварии под Севастополем пострадали три человека. Спасателям пришлось разрезать на части искореженный автомобиль, чтобы освободить людей.

Происшествия
В доме Валентины Легкоступовой нашли два трупа

В доме Валентины Легкоступовой нашли два трупа

В доме, где проживала исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова, обнаружены трупы двух женщин.

Власть
«Уродует облик города»: в центре Ялты сносят торговый павильон

«Уродует облик города»: в центре Ялты сносят торговый павильон фото

В центре Ялты сносят торговый павильон на улице Игнатенко, 2А.

Коронавирус в Крыму
У одного из руководителей Крыма диагностировали коронавирус

У одного из руководителей Крыма диагностировали коронавирус

У вице-премьера Крыма - министра труда и соцзащиты республики Елены Романовской диагностировали COVID-19.

Коронавирус в Крыму
COVID в Севастополе временно отступил: сводка за сутки

COVID в Севастополе временно отступил: сводка за сутки

По состоянию на утро 9 сентября в Севастополе не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации