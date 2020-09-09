Пропавшую 13-летнюю девочку из Крыма нашли в Воронеже

В Воронеже нашли 13-летнюю девочку, которая еще в августе пропала в селе Глинка Сакского района в Крыму, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в среду, 9 сентября.

Школьница без предупреждения ушла из дома из дома и не вернулась. Позже появилась информация, что пропавшую видели в Воронеже.

Для розыска девочки создали поисковые группы, отрабатывались все возможные места ее нахождения. Проверялись торговые и развлекательные центры, парки и скверы. Наконец, 8 сентября ребенка нашли в Советском районе. Школьница рассказала, что приехала в гости к своей подруге, с которой познакомилась ранее в Крыму.

За все время исчезновения в отношении девочки никаких противоправных действий не совершалось.

В середине августа в Воронеже нашли 13-летнюю Дарью П., которая пропала в селе Никольское Липецкой области. Ребенка заметили на улице Ломоносова и передали данные в полицию. Девочку искали три недели.

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