Общество
Прогноз погоды в Крыму на среду 9 сентября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 9 сентября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (почвенная засуха сохраняется в Черноморском районе.), уровень опасности оранжевый, туман (местами туман), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 25, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 91 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер С 4 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 85 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 24, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер северный 20 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 78 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 25, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер С 19 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 88 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 23, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 88 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 26, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер С 12 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 74 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 26, ночью от 17 до 20 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 25 до 71 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 26, ночью от 16 до 19 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 34 до 75 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-западный 4 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 86 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 23, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер северо-западный 4 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 92 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 25, в Николаевке - 24, в Севастополе - 23, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 23 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 28, на Кипре - 29, в Одессе - 24, в Сочи - 26, в Турции - 30, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.
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Прогноз погоды в Крыму на понедельник 7 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 7 сентября.
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Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 6 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 6 сентября.
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