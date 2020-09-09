Предприниматель пойдет под суд за попытку подкупа пограничника в Севастополе

Руководитель фирмы, работающей в Севастополе, пойдет под суд по делу о даче взятки сотруднику Пограничного управления ФСБ по Крыму.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в даче взятки в составе группы лиц в крупном размере (пункты «а, б» части 4 статьи 291 УК РФ), – сообщила Постнова. – В ходе следствия сотрудниками Балаклавского следственного отдела собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу».

По данным следствия, две коммерческие фирмы проводили дноуглубительные работы в районе чаши реки Черная у акватории Севастопольской бухты. У одной из компаний образовалась задолженность по договору аренды земельного участка, в связи с чем департамент имущественных отношений Севастополя обратился в Арбитражный суд города с иском о взыскании задолженности и расторжении договора аренды. Из-за этого фирмы потеряли бы возможность продавать добытый песок и строить базу-стоянку маломерных судов.

«Руководители коммерческих фирм по обоюдной договоренности решили, что основанием для заключения мирового соглашения в Арбитражном суде может стать положительный ответ должностного лица Пограничного управления ФСБ по Республике Крым об отсутствии противоречий при использовании земельного участка. За появление в короткие сроки такого документа они решили дать взятку представителю ведомства», – добавила официальный представитель управления СК.

Действия сообщников были пресечены сотрудниками погрануправления ФСБ при попытке передачи взятки в размере 235 тысяч рублей. Руководитель одной из фирм предстанет перед судом, второй ранее заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и признан судом виновным по аналогичной статье УК.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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