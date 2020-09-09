Послы стран ЕС одобрили продление персональных санкций из-за Крыма

Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал в среду без обсуждения продление на полгода индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, которые «подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Об этом 9 сентября сообщил корреспондент Радіо Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Он также указал, что вскоре в данный санкционный список добавят 15 человек и организации, связанные со строительством Крымского моста.

«Посланники ЕС дали зеленый свет на продление санкций на 6 месяцев в отношении 175 человек и 44 организаций, которые, как считается, подорвали территориальную целостность Украины. Скоро около 15 человек и несколько организаций будут добавлены в этот список за строительство Керченского моста», – написал он в твиттере.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Константинов решил, что если Трамп увидит Крым, то сразу выиграет выборы. Спикер крымского парламента в очередной раз высказал свое мнение.

Аксенов назначил главу нового министерства жилищной политики Крыма. Максим Скорин назначен на должность министра жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма.

Бывший духовник рассказал о «разврате» Поклонской. Бывший схиигумен Сергий (Романов) из Среднеуральского женского монастыря объявил, что не явится на заседание церковного суда, где будет решаться вопрос о его отлучении от церкви.

Депутата заксобрания Севастополя обвинили в домогательствах. Парламентарий написал заявление в угрозыск на экс-помощницу, а та в ответ заявила о приставаниях народного избранника.