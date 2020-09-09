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Санкции

Послы стран ЕС одобрили продление персональных санкций из-за Крыма

13:21 среда, 9 сентября 2020

Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал в среду без обсуждения продление на полгода индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, которые «подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Об этом 9 сентября сообщил корреспондент Радіо Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Он также указал, что вскоре в данный санкционный список добавят 15 человек и организации, связанные со строительством Крымского моста.

«Посланники ЕС дали зеленый свет на продление санкций на 6 месяцев в отношении 175 человек и 44 организаций, которые, как считается, подорвали территориальную целостность Украины. Скоро около 15 человек и несколько организаций будут добавлены в этот список за строительство Керченского моста», – написал он в твиттере.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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