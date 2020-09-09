Полиция задержала молодого симферопольца, обокравшего два кафе

В Симферополе полиция задержала 28-летнего мужчину, который обокрал два кафе.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Симферополю.

Преступления были совершены в Киевском районе Симферополя. В помещения заведений мужчина проникал тайно, путем отжима метало-пластиковой двери, и забирал деньги из кассового аппарата. «Похищенные денежные средства он потратил на собственные нужды», - сообщили в МВД.

Мужчина ранее был судим за имущественные преступления. В совершении краж он сознался. Сейчас задержанный находится под стражей.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба). Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

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