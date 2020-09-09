Первый в мире музей цвета и сладостей появится в Евпатории

Общая площадь отдельно стоящего здания составляет 240 квадратных метров и включает в себя игровые и музыкальные зоны, кафе и пространство для отмечания дня рождения.

В Евпатории проектируется музей цвета и сладостей.

С точки зрения дизайна проект будет уникальным для нашей страны. Его создатель – компания «Культ-Строй» – использовала теорию, разработанную швейцарским художником Иттеном Иоаханнесом, самым известным в мире исследователем цвета. Сочетание цветов будет не только повышать настроение всех гостей, но и улучшать качество образовательных мероприятий для детей и взрослых. Разработчики проекта планируют представить его на престижных международных конкурсах.

Компания «Культ-Строй» в первую очередь известна своими перевернутыми домами. Уникальные объекты создаются не только в России, но и в зарубежных странах – в Германии, Испании, Сербии, Израиле, США. Каждый объект уникален, а двух одинаковых домов не существует. Например, дом Хранителя радуги в Кемерове не только вдохновляет своими яркими цветами. Специально для этого объекта была спроектирована комната бесконечности, где посетители ощущают себя в открытом космосе. Но «перевернутые дома» – это лишь один из видов необычных аттракционов и музеев. Так, дом великана – не просто фотозона с большой мебелью. В этом пространстве человек может ощутить себя маленьким ребенком. Вся мебель увеличена пропорционально, поэтому ощущение возвращения в детство становится полным. Даже взрослые люди собирают гигантскую Дженгу, LEGO и рисуют на стенах… Разные дома великана уже есть в Ставрополе, Сочи, Евпатории и Ижевске.

«Наша цель – в формировании культурной среды, – рассказывает генеральный директор компании «Культ-Строй» Владимир Мельничук. – Мы создаем в маленьких российских городах точки притяжения. Часто именно с такого объекта начинает развиваться парковая инфраструктура… Увы, городской дизайн сильно устарел и иногда бывает мрачным и депрессивным. И тут появляется лучик света в жизни людей, место, куда можно пойти с детьми. Мы реально «переворачиваем» мир: человек, попав в столь необычное здание, выходит из автоматизма, понимает, что в его жизни могут быть нестандартные решения!»

Создание одного «дома» занимает от двух месяцев, а сложный объект создается 4-5 месяцев. Вместе с региональными партнерами «Культ-строй» придумывает игровые комнаты, квесты и кофешопы, наполнение таких мест мероприятиями с учетом сезонности.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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