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Коронавирус в Крыму

Один человек с COVID скончался в Крыму

11:19 среда, 9 сентября 2020

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.

Таким образом, общее число умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией за весь период в Крыму достигло 35 человек.

За прошедшие сутки в Крыму подтверждено 52 случая COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 2943 случая. Выздоровевших за весь период – 1941 человек, из них 74 за последние сутки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Названы возможные сроки испытаний российской вакцины от COVID-19 на детях. Испытание российской вакцины от коронавируса на детях может начаться через девять месяцев после завершения испытаний препарата на взрослых.

На лечении в ковидных госпиталях Крыма находится 951 пациент. Выздоровело с начала пандемии 1867 человек, из них 22 – за последние сутки.

Количество жертв COVID-19 в Севастополе достигло 20 человек. В Севастополе скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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