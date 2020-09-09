Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Еще полсотни: в Крыму 52 новых заражений коронавирусом ● В Керчи - «чрезвычайно высокий» дефицит врачей ● Названы возможные сроки испытаний российской вакцины от COVID-19 на детях ● На лечении в ковидных госпиталях Крыма находится 951 пациент ● Количество жертв COVID-19 в Севастополе достигло 20 человек
Один человек с COVID скончался в Крыму
Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.
Таким образом, общее число умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией за весь период в Крыму достигло 35 человек.
За прошедшие сутки в Крыму подтверждено 52 случая COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 2943 случая. Выздоровевших за весь период – 1941 человек, из них 74 за последние сутки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Керчи - «чрезвычайно высокий» дефицит врачей. Член Совета Федерации России из Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что получила очень много обращений, которые касаются дефицита врачей в Керчи.
Названы возможные сроки испытаний российской вакцины от COVID-19 на детях. Испытание российской вакцины от коронавируса на детях может начаться через девять месяцев после завершения испытаний препарата на взрослых.
На лечении в ковидных госпиталях Крыма находится 951 пациент. Выздоровело с начала пандемии 1867 человек, из них 22 – за последние сутки.
Количество жертв COVID-19 в Севастополе достигло 20 человек. В Севастополе скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.
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Еще полсотни: в Крыму 52 новых заражений коронавирусом
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