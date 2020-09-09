Один человек с COVID скончался в Крыму

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.

Таким образом, общее число умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией за весь период в Крыму достигло 35 человек.

За прошедшие сутки в Крыму подтверждено 52 случая COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 2943 случая. Выздоровевших за весь период – 1941 человек, из них 74 за последние сутки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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