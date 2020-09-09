Власть
На Развожаева подали в суд бывшие сотрудники Украинской банковской академии
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В Ленинский районный суд Севастополя поступил иск на временного главу города Михаила Развожаева.
Цель иска – обязать его проводить личный прием.
В суд на Развожаева подали бывшие сотрудники Украинской банковской академии Ольга Огородник и Татьяна Потапская. Российские военные выселили их из жилья в общежитии после того, как предыдущий глава Севастополя Дмитрий Овсянников передал все имущество академии в федеральную собственность. Власти России отдали учебный комплекс военным.
«Мы подали иск на Развожаева как должностное лицо, до этого за несколько лет и сейчас уже при Развожаеве, мы прошли его заместителей. Они говорят, что вопрос может решить только он. Попасть лично к Развожаеву на прием невозможно, просто не записывают. Жилье выдано нам Украиной, бессрочно. Наше право жить в общежитии подтвердил несколько раз суд уже после 2014 года. Татьяну Потапскую с ребенком военные выселили вообще прямо перед Новым годом на улицу», – сказала истец Ольга Огородник.
По ее словам, 7 сентября ей пришлось отстоять семь часов на жаре в очереди, чтобы попасть на его предвыборный прием.
«Люди дрались в очереди, чтобы попасть. Иск мы подали, потому что хотим решить наш вопрос, он должен принимать регулярно, а не только перед выборами», – пояснила женщина.
Исковые требования Ольга Огородник и Татьяна Потапская аргументируют нормами закона России «О порядке рассмотрения обращений граждан», Конституции и Кодекса об административном судопроизводстве.
2 июля 2020 года Севастопольский городской суд апелляционной инстанции вынес решение, которым подтвердил, что правительство Севастополя обязано предоставить жилье бывшему преподавателю Украинской банковской академии Людмиле Ключинской и ее несовершеннолетней дочери.
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