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Крымчанина, трижды попавшегося на пьяной езде, посадили на 3,5 месяца
Вступил в силу приговор Нижнегорского районного суда Республики Крым в отношении 27-летнего жителя Нижнегорского района за совершение преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (Управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Об этом сообщила пресс-служба управления Судебного департамента в Республике Крым.
Как следует из материалов уголовного дела, впервые за пьяную езду мужчина был осужден в апреле 2020 года. Судом ему было назначено наказание в виде 350 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяцев.
Не сделав для себя должных выводов, подсудимый в июле 2020 года вновь сел пьяным за руль, за что был повторно осужден по статье 264.1 УК РФ. В этот раз ему было назначено наказание в виде 480 часов обязательных работ. Права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами виновный лишен сроком на 3 года.
Однако наличие судимостей не помешало горе-водителю сесть за руль в пьяном виде в очередной раз. В другой июльский день текущего года подсудимый, употребив с друзьями алкоголь, решил поехать на мопеде на речку. Однако по пути следования был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые предотвратили его дальнейшее движение. В ходе освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения 1,17 мг/л.
В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме.
Суд, всесторонне изучив материалы дела, признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.264.1 УК РФ, и по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 месяца и 16 дней с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.
Наказание любитель нетрезвой езды будет отбывать в колонии-поселении.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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