Странности
Константинов решил, что если Трамп увидит Крым, то сразу выиграет выборы
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Спикер крымского парламента в очередной раз высказал свое мнение.
Как заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, «действующему президенту США Дональду Трампу для победы на предстоящих выборах необходимо посетить Крым и своими глазами увидеть происходящее».
Об этом пишет РИА Новости.
«Если он хочет действительно победить на выборах, нужно приехать в Крым, чтобы своими глазами посмотреть, что здесь происходит. Я абсолютно убежден, что это добавило бы ему очки и позволило на многие вещи смотреть совершено по-другому», – сказал Константинов.
Он привел в пример американского актера Стивена Сигала, который лично посетил Крым и даже встретился с главой республики Сергеем Аксеновым.
В субботу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что американский актер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал приехал в Крым. Константинов поблагодарил голливудского актера за посещение Крыма, назвав это «примером гражданского мужества».
Напомним, Республиканская партия США официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа на второй срок. Кандидатом в президенты США от Демократической партии стал Джо Байден.
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