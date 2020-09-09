Константинов решил, что если Трамп увидит Крым, то сразу выиграет выборы

фото © www.akchabar.kg

Спикер крымского парламента в очередной раз высказал свое мнение.

Как заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, «действующему президенту США Дональду Трампу для победы на предстоящих выборах необходимо посетить Крым и своими глазами увидеть происходящее».

Об этом пишет РИА Новости.

«Если он хочет действительно победить на выборах, нужно приехать в Крым, чтобы своими глазами посмотреть, что здесь происходит. Я абсолютно убежден, что это добавило бы ему очки и позволило на многие вещи смотреть совершено по-другому», – сказал Константинов.

Он привел в пример американского актера Стивена Сигала, который лично посетил Крым и даже встретился с главой республики Сергеем Аксеновым.

В субботу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что американский актер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал приехал в Крым. Константинов поблагодарил голливудского актера за посещение Крыма, назвав это «примером гражданского мужества».

Напомним, Республиканская партия США официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа на второй срок. Кандидатом в президенты США от Демократической партии стал Джо Байден.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Бывший духовник рассказал о «разврате» Поклонской. Бывший схиигумен Сергий (Романов) из Среднеуральского женского монастыря объявил, что не явится на заседание церковного суда, где будет решаться вопрос о его отлучении от церкви.

Депутата заксобрания Севастополя обвинили в домогательствах. Парламентарий написал заявление в угрозыск на экс-помощницу, а та в ответ заявила о приставаниях народного избранника.

Отчеты главы Севастополя противоречат официальным данным. Севастополь попал в число российских регионов, где для экономии бюджетных средств снижают величину прожиточного минимума.

На Генассамблее ООН обсудят ситуацию с нарушениями прав человека в Крыму. В повестку дня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН включили пункт «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».