Общество
Какой сегодня праздник 9 сентября
фото © pixabay.com
Сегодня, 9 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Международный день красоты (International Beauty Day)
Фото pixabay.com
20 век стал революционным в сфере косметологии. Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО проявил инициативу создания Международного дня красоты (International Beauty Day), который отмечается ежегодно 9 сентября.
Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО (CIDESCO —Comité International D'Esthétique Et De Cosmétologie), который считается главной международной Ассоциацией терапии красоты в мире, был основан в Брюсселе в 1946 году и с тех пор формировался тысячами врачей по всему миру, благодаря работе 33 отделений во многих странах.
С 1995 года в этот день в мире особенно приветствуется все красивое, прекрасное, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. Поэтому во многих городах и странах именно 9 сентября повсеместно проводятся конкурсы красоты.
День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя
Фото politikus.ru
9 сентября 1855 года, после тяжелейших боев, завершилась 349-дневная оборона Севастополя в годы Крымской войны 1853–1856 годов. В связи с этим событием ежегодно 9 сентября в Севастополе проходят мероприятия, посвященные Дню памяти воинов, павших при обороне города и в годы войны.
В настоящее время традиция проведения памятных мероприятий сохраняется и развивается. 21 ноября 1996 года Верховным Советом Крыма было принято Постановление «О Дне памяти воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне, и мероприятиях по сохранению, восстановлению, содержанию и охране захоронений, памятников и памятных мест, связанных с событиями Крымской войны 1853–1856 годов».
Кукша-рябинник (Два Пимена)
Народный праздник «Два Пимена» отмечается 9 сентября (по старому стилю - 27 августа). Православная церковь в этот день чтит память преподобных Пимена Великого и Пимена Палестинского. Другие названия праздника: «Пимен», «Анфиса», «Рябинник», «Кукша-рябинник».
Также сегодня, 9 сентября, отмечают такие праздники:
- Всероссийский день лука
- День тестировщика (Tester's Day)
- День дизайнера-графика
- День памяти преподобного Пимена Великого
- День изобретения новых привычек
- Международный день судоку (International Sudoku Day)
- День распространения информации о фетальном алкогольном синдроме (Fetal Alcohol Syndrome Awareness Day)
- День плюшевого мишки (Teddy Bear Day) в США
- Праздник хризантем (Кику-но сэкку) в Японии
- День прекрасного чудака (Wonderful Weirdos Day) в США
- День независимости КНДР
- День детей в Коста-Рике
- День независимости Таджикистана
- День венского шницеля (National Wiener Schnitzel Day) в США
- День экстренных служб (Emergency Services Day) в Великобритании
Сегодня именины празднуют: Савва, Пимен, Анфиса, Кукша, Ливерий, Людина, Осия (Осий), Фанурий, Феоклит.
Что происходило 9 сентября в прошлые годы
479 - греки одержали решительную победу над персами в битве при Платеях (эта победа изменила ход греко-персидских войн).
1513 - шотландцы потерпели разгромное поражение в битве при Флоддене от англичан (в битве погиб шотландский король король Яков IV и многие его сторонники, после этой битвы в Европе резко возрос престиж английских войск).
1850 - США пополнились 31-м по счету штатом, им стала Калифорния.
1926 - в США была основана телекомпания Эн-би-си (NBC): одна из крупнейших телекомпаний США.
1932 - историческая область Испании Каталония добилась от испанского правительства широких прав на автономию.
1945 - закончилась поражением Японии японо-китайская война (1937-1945): на стороне Китая активно выступали СССР и США.
1969 - английский и французский языки были провозглашены официальными на территории Канады, данный факт был зафиксирован в Языковом Акте.
1984 - Канада удостоилась визита со стороны Папы римского Иоанна Павла II.
1999 - по инициативе ливийского лидера Муаммара Каддафи была создана Организация Африканского Единства (ОАЕ) (20 октября 2011 Муаммар Каддафи был убит, а в Ливии сменился политический строй, следует отметить что война в Ливии связана в первую очередь с переразделом энергетических ресурсов страны).
2000 - в Российской Федерации Президентом Владимиром Путиным была утверждена Доктрина информационной безопасности.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 9 сентября. Какие праздники будут завтра?
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