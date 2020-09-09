Какой сегодня праздник 9 сентября

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Сегодня, 9 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день красоты (International Beauty Day)

Фото pixabay.com

20 век стал революционным в сфере косметологии. Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО проявил инициативу создания Международного дня красоты (International Beauty Day), который отмечается ежегодно 9 сентября.

Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО (CIDESCO —Comité International D'Esthétique Et De Cosmétologie), который считается главной международной Ассоциацией терапии красоты в мире, был основан в Брюсселе в 1946 году и с тех пор формировался тысячами врачей по всему миру, благодаря работе 33 отделений во многих странах.

С 1995 года в этот день в мире особенно приветствуется все красивое, прекрасное, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. Поэтому во многих городах и странах именно 9 сентября повсеместно проводятся конкурсы красоты.

День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя

Фото politikus.ru

9 сентября 1855 года, после тяжелейших боев, завершилась 349-дневная оборона Севастополя в годы Крымской войны 1853–1856 годов. В связи с этим событием ежегодно 9 сентября в Севастополе проходят мероприятия, посвященные Дню памяти воинов, павших при обороне города и в годы войны.

В настоящее время традиция проведения памятных мероприятий сохраняется и развивается. 21 ноября 1996 года Верховным Советом Крыма было принято Постановление «О Дне памяти воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне, и мероприятиях по сохранению, восстановлению, содержанию и охране захоронений, памятников и памятных мест, связанных с событиями Крымской войны 1853–1856 годов».

Кукша-рябинник (Два Пимена)

Народный праздник «Два Пимена» отмечается 9 сентября (по старому стилю - 27 августа). Православная церковь в этот день чтит память преподобных Пимена Великого и Пимена Палестинского. Другие названия праздника: «Пимен», «Анфиса», «Рябинник», «Кукша-рябинник».

Также сегодня, 9 сентября, отмечают такие праздники:

- Всероссийский день лука

- День тестировщика (Tester's Day)

- День дизайнера-графика

- День памяти преподобного Пимена Великого

- День изобретения новых привычек

- Международный день судоку (International Sudoku Day)

- День распространения информации о фетальном алкогольном синдроме (Fetal Alcohol Syndrome Awareness Day)

- День плюшевого мишки (Teddy Bear Day) в США

- Праздник хризантем (Кику-но сэкку) в Японии

- День прекрасного чудака (Wonderful Weirdos Day) в США

- День независимости КНДР

- День детей в Коста-Рике

- День независимости Таджикистана

- День венского шницеля (National Wiener Schnitzel Day) в США

- День экстренных служб (Emergency Services Day) в Великобритании

Сегодня именины празднуют: Савва, Пимен, Анфиса, Кукша, Ливерий, Людина, Осия (Осий), Фанурий, Феоклит.

Что происходило 9 сентября в прошлые годы

479 - греки одержали решительную победу над персами в битве при Платеях (эта победа изменила ход греко-персидских войн).

1513 - шотландцы потерпели разгромное поражение в битве при Флоддене от англичан (в битве погиб шотландский король король Яков IV и многие его сторонники, после этой битвы в Европе резко возрос престиж английских войск).

1850 - США пополнились 31-м по счету штатом, им стала Калифорния.

1926 - в США была основана телекомпания Эн-би-си (NBC): одна из крупнейших телекомпаний США.

1932 - историческая область Испании Каталония добилась от испанского правительства широких прав на автономию.

1945 - закончилась поражением Японии японо-китайская война (1937-1945): на стороне Китая активно выступали СССР и США.

1969 - английский и французский языки были провозглашены официальными на территории Канады, данный факт был зафиксирован в Языковом Акте.

1984 - Канада удостоилась визита со стороны Папы римского Иоанна Павла II.

1999 - по инициативе ливийского лидера Муаммара Каддафи была создана Организация Африканского Единства (ОАЕ) (20 октября 2011 Муаммар Каддафи был убит, а в Ливии сменился политический строй, следует отметить что война в Ливии связана в первую очередь с переразделом энергетических ресурсов страны).

2000 - в Российской Федерации Президентом Владимиром Путиным была утверждена Доктрина информационной безопасности.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 9 сентября. Какие праздники будут завтра?

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