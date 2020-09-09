Еще полсотни: в Крыму 52 новых заражений коронавирусом

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За 8 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции.

23 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 4 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 25 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 2943 случая новой коронавирусной инфекции. 93 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2223 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 503 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4622 человека.

Выздоровевших за весь период – 1941 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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