Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Сакском районе Крыма
Два человека погибли в результате столкновения двух легковых авто, произошедшего в Сакском районе.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым.
«Установлено, что произошло лобовое столкновение легковых автомобилей ВАЗ-2105 и Peugeot Partner. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек. К сожалению, водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2105 получили травмы, несовместимые с жизнью», – говорится в сообщении.
Спасатели при помощи специального оборудования провели деблокацию водителя Peugeot, смыли топливо с проезжей части, оградили место ДТП сигнальными конусами и отключили аккумуляторные батареи. Пострадавшие были доставлены в Сакскую районную больницу.
В МЧС отметили, что сообщение о ДТП поступило сегодня в 11.23. Авария произошла на автодороге Митяево – Трудовое. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и две бригады «скорой помощи».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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